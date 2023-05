MONTREAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Au cours des sept dernières années, GLS a marqué l'industrie du transport en Amérique du Nord en offrant des services de colis, de fret et de logistique. GLS continue d'agrandir son réseau et d'améliorer son offre de services dans le but de relier les gens partout en Amérique du Nord et à travers le monde entier.

Bien que le nom de GLS soit nouveau en Amérique du Nord, nos racines américaines et canadiennes sont profondes grâce à la fusion de cinq entreprises établies depuis longtemps pour former GLS en Amérique du Nord. Le groupe GLS est l'un des plus grands fournisseurs de services de colis en Europe et a une forte présence locale à travers le continent.

Depuis son arrivée sur le marché en 2016 grâce à l'acquisition de Golden State Overnight aux États-Unis et du Groupe Dicom Transport au Canada, GLS a investi plus d'un milliard de dollars en Amérique du Nord. Cette initiative comprend trois acquisitions supplémentaires, la modernisation et l'ajout d'installations, l'amélioration de l'équipement de manutention, ainsi que l'expansion des services à l'échelle nationale. Ces efforts ont pour objectif principal d'augmenter la capacité et de relier les deux pays pour devenir un transporteur continental.

Quelle sera la prochaine étape pour GLS en Amérique du Nord ?

L'entreprise est enthousiaste à l'idée de commencer à offrir des services transfrontaliers de transport de colis et de charges partielles à ses clients des deux côtés de la frontière. De plus, cet été, GLS lancera un service de livraison de colis international entre le Canada et l'Europe. Cela sera suivi d'un service entre les États-Unis et l'Europe au début de l'année 2024.

Nous ne prévoyons pas ralentir en Amérique du Nord. Notre histoire ne fait que commencer.

À propos de GLS

Le groupe GLS est l'un des principaux fournisseurs de services de colis autonomes en Europe, offrant une présence locale solide dans presque tous les pays du continent. De plus, GLS fonctionne également à travers des filiales entièrement détenues au Canada et sur la côte ouest des États-Unis, intégrées dans un seul réseau GLS. Cela permet à GLS d'assurer une connectivité sans faille entre ses clients et les communautés, avec des millions de colis et d'histoires chaque jour. GLS se distingue par sa gestion proactive du réseau, établissant des connexions flexibles et agiles entre ses marchés pour répondre à leur nature dynamique et en constante évolution. L'entreprise est fière de fournir un service de haute qualité à ses clients répartis dans une quarantaine de pays, répondant au mieux à leurs besoins. Le réseau GLS compte plus de 120 centres de distribution, plus de 1 600 terminaux et bénéficie du soutien d'une flotte de plus de 35 000 véhicules de livraison de dernier kilomètre et de 4 700 camions longue distance. Cela garantit la résilience du réseau, une flexibilité supérieure et une portée étendue. En 2022/23, GLS a enregistré un chiffre d'affaires record de 5,4 milliards d'euros et a livré 862 millions de colis sur l'ensemble des marchés. Pour en savoir plus, visitez : https://gls-group.com

