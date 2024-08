LA VILLE DE VAL-DES-SOURCES VEUT ACQUÉRIR LES ACTIFS DE TERGEO

UN SITE STRATÉGIQUE POUR SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PRÊT POUR LA RELANCE ?

VAL-DES-SOURCES, QC, le 9 août 2024 /CNW/ - La ville de Val-des-Sources, qui a eu son lot de difficultés au cours des dernières années avec les échecs successifs de Magnola, Alliance Magnésium et Tergeo, désire se porter acquéreur des actifs de l'entreprise Tergeo. Elle veut relancer son économie de façon plus diversifiée, proposant à la communauté d'affaires des terrains industriels à grande valeur ajoutée.

POUR UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

« Notre ville souhaite accueillir entre 7 et 10 entreprises sur les terrains de Tergeo, ces mêmes entreprises pourront bénéficier d'un accès aux millions de tonnes de résidus miniers amiantés (RMA) déjà présents sur le site. Une occasion rêvée pour développer son entreprise dans un milieu enrichissant et une communauté dynamique, » de présenter Stéphane Alain, Directeur général adjoint - Développement du territoire de la ville de Val-des-Sources, qui pilote le dossier.

En appui à cette stratégie, Val-des-Sources a réuni plusieurs partenaires privés et publics dont Exterra Solutions Carbone, qui soutiennent, avec vigueur, le déploiement du projet de développement économique. Ainsi, les représentants de Val-des-Sources invitent toutes les entreprises intéressées à joindre leurs efforts et à les contacter afin de réunir un maximum d'acteurs prêts à contribuer à ce projet de relance.

« Nous avons appris de nos erreurs et nous voulons, par cette acquisition d'un site industriel hautement stratégique pour notre développement, relancer notre économie de manière efficace et diversifiée. » de conclure monsieur Hugues Grimard, Maire de Val-des-Sources.

VAL-DES SOURCES, POUR Y VIVRE PLEINEMENT

La ville de Val-des-Sources, autrefois connue sous le nom d'Asbestos, compte plus de 7 000 habitants. Située en Estrie, elle est à 90 minutes des villes de Québec et Montréal profitant d'accès routiers de qualité (routes 255, 116 et autoroute 55 et 20) à proximité d'infrastructures ferroviaires accessibles. Elle se positionne comme un lieu d'affaires attrayant et stratégique pour les investisseurs. Val-des-Sources connaît une véritable transformation économique en misant sur des projets novateurs et en tirant profit de l'économie du savoir pour valoriser ses ressources.

Pour plus d'info : https://valdessources.ca/

Les documents de la direction de l'urbanisme sur ce dossier sont disponibles sur demande à la ville de Val-des-Sources.

Source et information : Stéphane Alain, Directeur général adjoint - Développement du territoire, [email protected], 819 300-0954