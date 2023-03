TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Ville de Toronto a annoncé qu'elle marquerait, le samedi 11 mars, le troisième anniversaire du début de la pandémie de COVID-19 par un rassemblement commémoratif sur la place Nathan-Phillips.

Le rassemblement commémoratif commencera au coucher du soleil et comprendra les volets suivants :

Un accueil autochtone, une reconnaissance ancestrale et des remarques officielles;

Un moment de silence en hommage aux amis et aux proches disparus;

Une apparition spéciale de l'auteure-compositrice-interprète Jully Black , lauréate d'un prix Juno.

, lauréate d'un prix Juno. Une zone d'intégration sur le thème de l'eau, dans la rotonde de l'hôtel de ville, proposant 24 heures de programmation liée au bien-être avec des bains sonores, de la méditation et du mouvement.

Le rassemblement commémoratif est le point culminant de la tournée « The Burn Vessels », qui offre aux communautés de la ville l'occasion de définir des intentions d'amour et de guérison. Ces intentions sont gravées sur des sphères de cèdre à brûler. Des sphères de cèdre seront également distribuées lors du rassemblement commémoratif et les participants seront invités à interagir avec trois foyers consacrés au lâcher-prise, à la transformation et aux nouveaux départs. Cette installation d'art public interactive, qui durera 24 heures, fera appel à l'odorat, au feu, à l'eau et à des ondes sonores immersives.

Des professionnels agréés de la santé mentale et de l'aide aux personnes en deuil, ainsi que des spécialistes de la communauté, apporteront leur soutien dans la rotonde de l'hôtel de ville pendant l'événement.

La tournée The Burn Vessels se poursuit jusqu'au samedi 11 mars. Les résidents pourront inscrire leurs intentions sur des sphères en bois de cèdre que l'on placera dans des réceptacles lors des derniers arrêts de la tournée à la maison Mackenzie, au centre communautaire Elmbank et à l'hôtel de ville de Toronto.

The Burn a été créé par Roger Mooking, artiste primé aux talents multiples, en collaboration avec l'artiste et concepteur Javid JAH et l'artiste multidisciplinaire et aînée de la nation Wyandot, Catherine Tammaro.

Pour en savoir plus sur The Burn, y compris pour connaître l'horaire du rassemblement commémoratif et l'emplacement des réceptacles dans toute la ville, consultez la page Web de la Ville consacrée à The Burn à www.toronto.ca/TheBurn.

Des images en haute résolution sont disponibles sur Flickr (https://www.flickr.com/photos/cityoftoronto/albums/72177720306244830).

Une vidéo promotionnelle de The Burn est disponible sur la chaîne YouTube du musée de l'histoire de Toronto : https://www.youtube.com/watch?v=y_DpH5a0tNg.

The Burn, The Burn Vessel Tour et le rassemblement commémoratif font partie du programme municipal gratuit et accessible « Stronger TOgether » (https://www.toronto.ca/explore-enjoy/festivals-events/stronger-together/ [en anglais]), qui offre aux citoyens de toute la ville des occasions de réfléchir à la pandémie de COVID-19, en reconnaissant les communautés touchées de manière disproportionnée et celles qui continuent à vivre avec les effets de la pandémie. L'initiative Stronger TOgether est financée en partie par le gouvernement du Canada.

Du samedi 11 mars au vendredi 24 mars, un autre projet Stronger TOgether intitulé « Transforming Grief : Loss and Togetherness in COVID-19 » sera présenté à titre d'exposition temporaire à la rotonde de l'hôtel de ville, située au 100, rue Queen Ouest. Transforming Grief rassemble des entretiens, des œuvres d'art et des artefacts représentant l'expérience de la pandémie de COVID-19.

Citations :

« Les trois dernières années ont été parmi les plus difficiles de l'histoire de notre ville. J'invite les citoyens à se joindre au rassemblement commémoratif à la place Nathan-Philips pour réfléchir à l'impact que la pandémie a eu sur chacun d'entre nous et sur notre ville, pour rendre hommage à ceux qui sont décédés et pour témoigner notre reconnaissance aux intervenants de première ligne et aux travailleurs essentiels qui ont assuré la sécurité de nos êtres chers et qui ont permis à notre ville de fonctionner. »

- La mairesse adjointe Jennifer McKelvie (Scarborough-Rouge Park), présidente du comité de l'infrastructure et de l'environnement

« Notre culture nous unit, nous divertit, nous émeut et nous rassemble dans les bons et les mauvais moments. Le Fonds de réouverture a été créé pour rendre hommage aux personnes et aux organismes qui ont fait une différence pendant la pandémie et pour appuyer le rétablissement de notre secteur culturel. Notre gouvernement est fier d'appuyer le projet The Burn à Toronto, dans le cadre du programme Stronger TOgether. Je suis très heureux d'observer la reprise de nos activités artistiques, culturelles et patrimoniales partout au pays. Je suis convaincu que ce sera un énorme succès! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« The Burn a déjà été une expérience d'art public profondément marquante lors de son parcours dans la ville. Le rassemblement commémoratif représentera un merveilleux point culminant de ce travail, et j'encourage les résidents à prendre part à cette occasion unique de réfléchir collectivement et de guérir des impacts de la pandémie. »

Shelley Carroll, conseillère (Don Valley-Nord), présidente du Economic and Community Development Committee

« The Burn à la place Nathan-Phillips est une occasion pour les habitants de cette ville de guérir individuellement et collectivement. En tant que communauté, nous nous réunissons pour partager ces moments et nous appuyer les uns sur les autres pour trouver une voie à suivre. L'amour sera notre seul point de mire à présent. »

- Roger Mooking, créateur, primé, artiste de premier plan

