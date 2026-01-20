La Ville de Sainte-Catherine convoque une rencontre d'urgence avec tous les intervenants gouvernementaux concernés pour faire le point sur la situation environnementale et sanitaire à l'entreprise Terrapure

SAINTE-CATHERINE, QC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - À la suite du reportage de Radio-Canada qui soulève de nouvelles préoccupations sanitaires concernant l'entreprise Terrapure, qui opère sur son territoire, la Ville de Sainte-Catherine convoque une rencontre d'urgence avec toutes les instances gouvernementales concernées afin de faire le point sur la situation et de répondre aux inquiétudes des citoyens et de la municipalité.

« Les révélations de Radio-Canada concernant Terrapure sont préoccupantes », a déclaré le maire de Sainte-Catherine, Sylvain Bouchard. « Ces révélations soulèvent des questionnements légitimes de la part de la municipalité et des citoyens pour lesquelles la Ville requiert des éclaircissements auprès des instances gouvernementales. »

Par conséquent, le maire convoque aujourd'hui cette rencontre d'urgence avec les autorités compétentes, notamment Environnement et Changements climatiques Canada, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec, la Direction de la santé publique de la Montérégie, la Sécurité civile du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Roussillon.

« Cette rencontre nous permettra d'obtenir l'ensemble de l'information disponible selon les champs de compétences de chaque palier gouvernemental et de déterminer les mesures nécessaires pour assurer la protection de nos citoyens. La transparence et la sécurité de la population demeurent nos priorités absolues », a ajouté le maire. La Ville rappelle que la Direction de la santé publique de la Montérégie confirme dans l'article de Radio-Canada qu'il n'existe pas de risque établi pour la population environnante.

Aucune entrevue ne sera accordée pour le moment.

