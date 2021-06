La Ville de Saint-Sauveur lance sa campagne de sécurité routière

D'importants partenaires, ayant à cœur la sécurité routière à Saint-Sauveur, se sont joints à la campagne de la Ville. Il s'agit de la Sûreté du Québec (SQ) MRC Pays-d'en-Haut, du Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) et de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Comme le souligne le maire de Saint-Sauveur, Jacques Gariépy : « Cette campagne de sécurité routière tombe à point considérant le déconfinement amorcé ces derniers jours. Saint-Sauveur étant une destination prisée et attrayante, il devenait impératif d'adresser les enjeux de vitesse sur notre territoire. La sécurité routière constituant une responsabilité partagée, j'invite les conducteurs et les autres usagers de la route à faire équipe pour le bien-être de tous. Je tiens aussi à remercier nos partenaires pour leur implication formidable dans cette campagne. Leur expertise et leur apport constituent un incontournable pour assurer le succès de cette dernière.»

Tout au long de la campagne, différentes actions seront mises en place par la Ville et ses partenaires afin de rappeler l'importante thématique aux citoyens et aux visiteurs. Ainsi, la Sûreté du Québec organisera plusieurs opérations radar dans des endroits stratégiques de la Ville. Comme le souligne la lieutenante Stéphanie Demers : « La sécurité routière constitue une des grandes priorités de l'organisation et nous trouvons important d'unir nos efforts avec les différents partenaires dans cette campagne de prévention. »

De plus, lors de la rentrée scolaire du 30 août prochain, les partenaires s'uniront pour rappeler le code de la sécurité routière et les obligations des écoliers et des conducteurs aux abords des écoles primaires de Saint-Sauveur. « La sécurité des élèves est une priorité à nos yeux. Cette campagne de sensibilisation est essentielle. Nous avons tous une responsabilité quand vient le temps de protéger les enfants qui n'ont pas toujours conscience des dangers. La prudence, la vigilance, la patience et la bienveillance sont de mises aux abords des écoles. », M. Sébastien Tardif, directeur général du Centre de services scolaire des Laurentides.

La SAAQ souhaite également rappeler aux conducteurs qu'il est important de respecter les limites de vitesse, afin, notamment, de protéger les usagers vulnérables que sont les piétons, cyclistes ainsi que les motocyclistes. Pour ces derniers, un petit excès de vitesse peut avoir une grande incidence et de graves répercussions.

Pour faire résonner le message « Ici, on roule en douceur », des enseignes seront installées à plusieurs endroits dans la ville. Des messages seront aussi diffusés dans les médias régionaux et sur les réseaux sociaux de la Ville et des partenaires. Des dépliants en lien avec les brigadiers scolaires et les obligations des usagers de la route en zones scolaires seront aussi distribués en guise d'aide-mémoire. Enfin, la population est invitée à visiter le site Internet, dédié à cette campagne de sécurité routière, au ville.saint-sauveur.qc.ca/ici.

SOURCE Ville de Saint-Sauveur

Renseignements: Source : Service des communications de la Ville de Saint-Sauveur, 450 227-4633, poste 2710