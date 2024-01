SAINT-EUSTACHE, QC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Nova Bus, membre du Groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est fier d'annoncer que la ville de Regina, Saskatchewan, lui a octroyé un contrat de cinq ans pour l'achat de jusqu'à 53 LFSe+, le modèle d'autobus électrique à grande autonomie de 12,2 mètres (40 pieds) de Nova Bus. La livraison des sept premiers autobus est prévue pour 2025, avec jusqu'à 46 autobus en option pour la durée du contrat.

Le cadre d'action pour le développement durable et énergétique de la ville de Regina a choisi la propulsion électrique à batterie comme technologie privilégiée pour le parc d'autobus du transport collectif. Regina Transit s'est donc engagée à acheter uniquement des modèles d'autobus électriques à batterie à partir de 2024, ce qui entraînera un remplacement progressif du parc d'autobus par des véhicules à technologie alternative d'ici 2040.

« Ces LFSe+ seront les premiers autobus électriques à batterie du parc de véhicules de Regina Transit », a déclaré Brad Bells, directeur du transport collectif et du parc de véhicules de la ville de Regina. « L'ajout de ces autobus électriques soutiendra l'objectif de la ville de Regina de devenir une ville 100 % basée sur l'énergie renouvelable d'ici 2050 et est conforme à notre cadre d'action en matière d'énergie et de durabilité. »

L'autobus électrique à grande autonomie de Nova Bus, le LFSe+, permet de réduire les coûts d'entretien et d'améliorer la qualité de l'air en éliminant toutes les émissions de polluants et de gaz à effet de serre (GES). Le LFSe+ représente une solution de mobilité intelligente combinant l'expertise éprouvée de Nova Bus et les plus récentes innovations en matière de technologies propres et durables, ce qui en fait un véhicule de premier choix pour la transition vers le transport en commun durable.

« Nous sommes fiers d'avoir accompagné Regina Transit dans sa transition vers l'électromobilité, d'abord avec notre modèle d'autobus hybride et maintenant avec le LFSe+ entièrement électrique », a déclaré Ralph Acs, président de Nova Bus. « Nous sommes convaincus que les sociétés de transport en commun et les villes comme Regina tracent la voie du succès de cette importante transition vers des transports propres, soutenant ainsi nos efforts collectifs pour réduire les émissions de GES. Nous sommes très heureux de faire partie de la solution chez Nova Bus et d'accompagner tous nos clients dans cette transition. »

À propos de Nova Bus

