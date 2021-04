La Ville de Percé lance un projet de développement économique durable

PERCÉ, QC, le 12 avril 2021 /CNW Telbec/ - Percé aura bientôt une rue commerciale éco-consciente. Il s'agit en effet d'une rue qui sera construite avec une nouvelle formulation d'asphalte produite à base de plastique recyclé.

Depuis 2019, la Ville de Percé travaille en partenariat avec la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) à l'élaboration de ce projet. En partenariat avec Consulchem, L'École de technologie supérieure (ÉTS) et l'Université Laval, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie (RITMRG) est responsable de développer la formulation innovante pour l'asphalte. Une fois développée, cette formulation sera testée grandeur nature en plein cœur de Percé.

Afin de financer la construction de cette nouvelle rue, la Ville de Percé a lancé un appel à projets auprès d'investisseurs qui désirent avoir un commerce en plein cœur d'une des villes les plus prisées en matière de tourisme au Québec. Plus de 200 personnes se sont déjà inscrites sur la liste d'attente pour recevoir la documentation relative à l'appel à projets. Il s'agit là d'une belle opportunité pour les entrepreneurs qui souhaitent découvrir le rêve gaspésien, investir en région et en même temps participer à l'élaboration d'une solution efficiente dans la lutte contre la pollution des plastiques dans notre environnement. Pour en savoir davantage ou pour télécharger les documents d'appel à propositions, visitez www.investiraperce.ca.

Une récente étude commandée par la Ville de Percé nous informe que Percé est un marché en croissance générant près de 130 millions de dollars de retombées économiques annuelles liés au tourisme. Avec environ 500 000 visiteurs par an, notre municipalité est un atout solide et crédible dans l'économie touristique québécoise, sons oublier sa qualité de vie indéniable (l'indice de bonheur des Gaspésiens étant de 79.4 % selon l'indice de bonheur léger). En plus d'être inscrite à la liste des géoparcs mondiaux de l'UNESCO qui inclus la presque totalité de son territoire, elle bénéficie de deux statuts de protection patrimoniale et environnementale. De plus, au cours des quatre dernières années, les gouvernements provincial et fédéral ont investi plus de 40 M$ dans des infrastructures majeures au cœur de Percé, favorisant le rayonnement de plus en plus intense de notre destination.

