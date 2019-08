La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot prépare une 8e édition étoffée - Le Festival de la S.O.U.PE. de Vaudreuil-Soulanges propose des nouveautés

Gardant la même formule réunissant des dégustations et concours de soupiers grâce au vote populaire, des animations culturelles et familiales, la Ville a mis en œuvre cette année des nouveautés qui raviront assurément bon nombre de festivaliers. Notamment, en plus des traditionnels concours de la Louche d'Or, d'Argent et de Bronze, une nouvelle catégorie sera introduite cette année : celle de la Toque d'Or. Cette dernière sera entièrement dédiée aux municipalités de la région, qui ont répondu à l'appel en grand nombre. Au total, 14 municipalités et organismes paramunicipaux seront sur place pour joyeusement rivaliser afin de décrocher la Toque d'Or. De quoi ravir les organisateurs, choyés d'une si belle participation : « La prise en charge complète du festival est nouvelle pour la Ville et nous souhaitions ardemment que la région continue de se mobiliser pour ce bel événement rassembleur. C'est mission réussie! Leur présence est très révélatrice de l'importance que revêt le festival pour la région », a souligné la mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Mme Danie Deschênes. Cet ajout notable de soupiers porte à plus de 35 le nombre de kiosques où les gens pourront déguster la soupe. Probablement un record dans l'histoire du festival, où seront servies cette année au moins 30 000 portions de soupe !

En parallèle de cette nouveauté, la Ville amorce également un virage écoresponsable afin de réduire l'empreinte écologique de l'événement. Parmi les actions importantes qui seront mises en œuvre, on compte le prêt de contenants de dégustation et de cuillères réutilisables ou compostables à chaque festivalier, le déploiement d'une brigade verte sur le site et d'une démarche de sensibilisation des festivaliers, des stationnements incitatifs et service de navette, de même qu'une plantation d'arbres en compensation des GES générés par l'événement plus tard en automne. « L'instauration de mesures écoresponsables nous tient vraiment à cœur. Nous cherchons à faire des choix respectueux de l'environnement et nous remercions d'avance tous les participants au festival pour leur collaboration afin que nous puissions tenir l'événement le plus écoresponsable possible », a affirmé Mme Deschênes.

Dans un même esprit, la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot favorisera cette année l'achat local en créant notamment une Zone Marché qui réunira plusieurs producteurs/transformateurs agroalimentaires de la région et des artisans. Également, les bières vendues sur le site proviendront de producteurs perrotdamois.

Quant au contenu culturel de la programmation, il sera comme chaque année varié et haut en couleur ! Des prestations d'artistes aux influences africaines, cubaines, indiennes, hawaïennes, et folkloriques québécoises seront présentées. Une Zone d'antan plus attractive que jamais est également prévue alors que l'aire patrimoniale du Parc historique de la Pointe-du-Moulin accueillera les tours de charrette, un conteur, une érablière et une boulangerie ; en plus des visites des bâtiments historiques.

Tous les détails de l'événement sont disponibles au www.festivaldelasoupe.ca. Les soupiers ou bénévoles intéressés à joindre l'organisation du festival peuvent également encore s'inscrire !

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Située dans la région de Vaudreuil-Soulanges et immédiatement à l'ouest de l'île de Montréal, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot se trouve au milieu d'un joyau de verdure serti au cœur du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Louis et offre de magnifiques panoramas. On y compte quelques 11 000 résidents soucieux de leur qualité de vie ; créée par un heureux mélange entre la proximité de la métropole, un riche terroir agricole, des entreprises touristiques florissantes, un patrimoine incontournable, et une offre d'activités communautaires résolument diversifiée.

Festival de la SOUPE de Vaudreuil-Soulanges

Le Festival de la S.O.U.PE. (Symbole d'Ouverture et d'Union des PEuples) de Vaudreuil-Soulanges met à l'honneur les cultures des cinq continents à travers une programmation culturelle riche et variée qui touche toutes les disciplines (musique, théâtre, arts de la rue, cuisine, danse…). L'activité majeure du Festival est le fameux concours de soupe, plat commun à tous les continents. Tous, professionnels et amateurs, sont invités à concocter LA soupe qui sera jugée la meilleure par vote populaire et qui leur permettra de remporter la Louche d'Or. Lors de ce festival hors du commun, les mots d'ordre sont créativité et bonne humeur, échange et partage ! Le festival crée des rapprochements interculturels et intergénérationnels dans notre région, tout en accueillant des visiteurs du Grand Montréal et de toutes les régions du Québec et de l'Est ontarien. Cette année, le festival a lieu le 8 septembre 2019, de 10h30 à 15h30 au Parc historique de la Pointe-du-Moulin.

SOURCE Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Renseignements: Marie-Jacinthe Roberge, Responsable du développement et des relations avec le milieu, 514 453-4128, poste 2226, mjroberge@ndip.org