Ses conduites d'eau installées en 1912 « résistent à l'épreuve du temps »

BIRMINGHAM, Alabama, 20 octobre 2023 /CNW/ - La Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA) accueille la ville de Neepawa du Manitoba, au Canada, au sein du Century Club, qui célèbre la force et la durabilité des conduites principales en fonte.

Sam Ghosn, M.Sc.A., ing., directeur régional de la DIRPA, et Denis Saquet, gestionnaire des opérations pour la ville de Neepawa, au Canada (PRNewsfoto/Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA))

Neepawa a installé les conduites principales en fonte le long de l'avenue Mountain de la municipalité en 1912. « La ville est actuellement en train de remplacer les conduites principales de 4 po par des tuyaux plus gros pour faciliter les opérations d'évacuation en cas d'incendie », a déclaré Denis Saquet, gestionnaire des opérations. De plus, les conduites principales d'origine de 6 et 8 po sont toujours en service aujourd'hui.

« Les conduites principales originales installées en 1912 ont fait leurs preuves », a expliqué Denis Saquet. « Nous profitons d'excellentes conditions du sol et de faibles niveaux de corrosion. »

M. Saquet s'attend à ce que les conduites toujours en place durent encore au moins 50 ans.

« Les tuyaux en fonte fournissent de l'eau potable propre et salubre depuis des générations, et nous sommes ravis d'accueillir Neepawa au sein du Century Club », a déclaré David Cole, président de la DIPRA. « Le fait que les tuyaux de Neepawa résistent aux hivers du Manitoba depuis si longtemps témoigne de la solidité et de la durabilité de ces matériaux de grande qualité. En tant que descendant moderne de la fonte, la fonte ductile propose une version améliorée de la force et de la résilience de cette dernière pour donner aux collectivités la tranquillité d'esprit que leur système d'alimentation en eau est exempt de produits chimiques volatils et que les conduites ne sont pas vulnérables aux fissures et au lessivage. »

Le Cast Iron Pipe Century Club a été créé en 1947 pour reconnaître publiquement les services d'aqueduc dotés de conduites principales en fonte qui offrent des services depuis 100 ans ou plus. Plus de 550 services d'eau aux États-Unis et 34 au Canada sont membres du Century Club de la DIPRA. Bon nombre de ces services publics utilisent encore au moins une partie des tuyaux en fonte installés sous terre il y a plus de 100 ans. La DIPRA parraine également le Sesquicentennial Club, dont 25 entreprises de services publics aux États-Unis et quatre au Canada sont reconnues pour leurs tuyaux en fonte en service depuis plus de 150 ans.

À propos de la DIPRA

Fondée en 1915, la Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA) agit à titre de ressource et de conseiller technique au sein de l'industrie de l'eau. La DIPRA assure également une représentation au sein de comités de normalisation, en plus de réaliser des recherches techniques sur une variété de sujets axés sur les applications. Bien que les entreprises membres de DIPRA portent différents noms et sont situées à différents endroits, elles ont en commun l'engagement de produire et de livrer les meilleurs matériaux pour les canalisations d'eau et d'eaux usées au monde, l'engagement pris par la Ductile Iron Pipe Research Association, au meilleur prix possible pour les acheteurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2252378/DIPRA_Neepawa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/393849/DIPRA_Logo.jpg

SOURCE Ductile Iron Pipe Research Association (DIPRA)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Brian Hartlove, [email protected]