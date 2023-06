La Ville de Montréal octroie 1 M$ à Microcrédit Montréal pour propulser l'entrepreneuriat montréalais inclusif

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Microcrédit Montréal est fier de pouvoir compter sur l'appui de la Ville de Montréal pour soutenir de petites et nouvelles entreprises montréalaises, du prédémarrage à la commercialisation !

Cette contribution d'un million de dollars sur trois ans permet l'accès au capital et au développement des compétences à des entrepreneur·e·s qui rencontrent des difficultés à accéder au réseau de financement traditionnel, particulièrement les immigrant·e·s, les personnes issues des communautés culturelles et les femmes. Par ailleurs, dans le cadre de cette entente de partenariat, Microcrédit Montréal mettra en place, entre autres, des initiatives visant à consolider les collaborations avec des partenaires du terrain ainsi que le suivi des clientèles tout au long de leur parcours entrepreneurial.

Dans le cadre de cette entente, Microcrédit Montréal a le mandat de réaliser les objectifs suivants :

Soutenir financièrement le démarrage ou la croissance des entreprises détenues par les clientèles cibles.

Renforcer les compétences des entrepreneur·e·s, notamment des femmes et des immigrant·e·s.

Soutenir la commercialisation des produits et services des entrepreneur·e·s.

Assurer un accompagnement de proximité auprès des entrepreneur·e·s.

Lors de sa visite aux bureaux de Microcrédit Montréal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné que, pour son administration et elle, il est important de soutenir et de renforcer l'écosystème entrepreneurial en offrant un accompagnement adapté à la diversité des entreprises montréalaises, notamment les jeunes pousses, les petites entreprises et les entreprises collectives.

« L'entrepreneuriat est un créneau économique porteur, qui fait écho à plusieurs de nos valeurs, dont l'inclusion, l'équité, l'éthique et la solidarité. La Ville de Montréal est fière de soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation en attribuant 1 M$ à Microcrédit Montréal. Depuis 32 ans, cette organisation accompagne des personnes qui ont plus de difficultés à accéder au financement traditionnel, comme les femmes et les personnes issues de l'immigration. Microcrédit Montréal contribue ainsi à l'égalité des chances et à la vitalité économique de notre métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes convaincus que ce soutien facilitera le parcours d'entrepreneur·e·s souhaitant démarrer ou poursuivre un rêve entrepreneurial, en plus de contribuer à l'épanouissement de leur communauté. Ce partenariat avec la Ville de Montréal nous permettra d'accroître notre capacité à offrir un accompagnement de proximité, adapté aux besoins des personnes vulnérables et de soutenir leurs projets entrepreneuriaux en s'appuyant sur des actions concrètes comme le jumelage des entrepreneur·e·s avec les bénévoles experts et la création d'occasions de commercialisation et de promotion pour les entrepreneur·e·s, par exemple », mentionne Indu Krishnamurthy, directrice générale de Microcrédit Montréal.

Par cet apport important, la Ville de Montréal souligne une fois de plus le rôle indispensable de Microcrédit Montréal en tant que première marche vers l'écosystème entrepreneurial pour des personnes en marge des sources de financement.

À propos de Microcrédit Montréal

Depuis 1990, Microcrédit Montréal est un organisme pionnier au Canada du mouvement du microcrédit, qui repose sur un partenariat entre des investisseurs des secteurs privé et public. Les prêts d'honneur, allant jusqu'à 20 000 $, permettent à des entrepreneur·e·s, à des entreprises d'économie sociale et à des professionnel·le·s formé·e·s à l'étranger de réaliser leur projet et de contribuer à la vitalité économique de Montréal.

Avec une capitalisation de plus de 3,43 M$, Microcrédit Montréal a prêté 6,5 millions de dollars, accompagné plus de 10 000 personnes et aidé à créer et à maintenir plus de 3800 emplois. Les prêts octroyés ont créé un effet levier de plus 20,5 M$ dans l'économie de la grande région de Montréal.

