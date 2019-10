La Ville de Montréal doit revoir son règlement sur la mixité si elle veut atteindre son objectif en la matière et accroître la cadence des mises en chantier

MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui son mémoire intitulé Renforcer la mixité sans freiner l'élan de la métropole, dans le cadre des consultations de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) relatives au Règlement pour une métropole mixte. La Chambre appuie les objectifs de la Ville en matière d'inclusion et d'abordabilité du marché résidentiel, mais considère que le Règlement proposé provoquera des distorsions sur le marché immobilier montréalais et fera diminuer le rythme des nouvelles mises en chantier. Pour atteindre ses objectifs en matière de logements abordables, sociaux et familiaux, la Ville doit revoir le Règlement afin de le rendre plus souple, prévisible et cohérent.

L'abordabilité : un élément essentiel pour l'attractivité de la métropole

« Le secteur immobilier tourne actuellement à plein régime et contribue grandement au dynamisme économique de Montréal. Pourtant, même si le parc immobilier montréalais est en expansion, l'offre en habitation ne répond pas à la demande croissante. La pression sur les prix est donc élevée. La solution n'est pas d'adopter un règlement qui complique la vie aux promoteurs et qui haussera le prix des nouvelles unités. Il faut au contraire préserver l'élan des mises en chantier et des investissements privés en limitant les contraintes additionnelles imposées au marché immobilier », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Une approche réglementaire cohérente

« Le secteur immobilier est particulièrement sensible aux fluctuations de l'environnement économique et réglementaire. Dans sa forme actuelle, le Règlement provoquera non seulement une hausse des prix de l'habitation, mais il créera aussi un cadre de référence de base sur lequel les arrondissements ne feront qu'ajouter leurs exigences particulières. Les promoteurs ont besoin de prévisibilité, sans quoi ils déplaceront leurs investissements en périphérie. Cela encouragera l'étalement urbain. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en œuvre les politiques de mixité de manière progressive, en concertation avec l'ensemble de la Communauté métropolitaine de Montréal, afin de ne pas désavantager les territoires centraux au profit des banlieues », a poursuivi M. Leblanc.

Le logement social, une responsabilité collective

« L'accessibilité au logement est un enjeu sociétal. La Ville dispose de nombreux leviers afin de favoriser un développement urbain au profit de tous les segments de sa population. Toutefois, elle doit résister à la tentation de faire cavalier seul, considérant que l'habitation est une responsabilité partagée. La Chambre rappelle que le gouvernement fédéral a mis en place, en 2017, la Stratégie nationale sur le logement, à laquelle le Québec doit encore adhérer. La Chambre joint sa voix à celles des acteurs sociaux et du milieu immobilier pour insister sur une approche globale qui mobilise les trois ordres de gouvernement. Il est injustifiable de faire porter principalement le coût des stratégies de mixité et d'inclusion aux acteurs du marché immobilier », a conclu M. Leblanc.

