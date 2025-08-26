La Ville de Montréal annonce un soutien financier de près de 5 M$ pour la protection et le développement de 3 projets d'ateliers d'artistes

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'octroi de subventions totalisant près de 5 M$ à trois organismes culturels dans le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Ce programme, financé conjointement par la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, vise à appuyer financièrement des travaux dans des immeubles permettant d'accueillir des ateliers d'artistes en arts visuels et en métiers d'art.

« Ces projets sont bien plus que des rénovations, ce sont des investissements dans le cœur créatif de nos quartiers. Offrir aux artistes des lieux de création accessibles et durables, c'est miser sur ce qui fait vibrer Montréal : sa culture, sa diversité et son esprit d'innovation. C'est une façon concrète de bâtir une ville où les artistes peuvent exercer leur pratique dans des conditions favorables et des lieux adaptés, et où la création devient un moteur de vitalité locale », a déclaré responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

Adaptation du programme aux réalités du marché

Afin de mieux répondre aux défis rencontrés par les organismes, la Ville prolonge désormais la durée maximale des travaux de 36 à 42 mois. Cette mesure tient compte de la complexité croissante des projets et des délais liés à la planification, à la construction et aux enjeux du marché immobilier.

Les ateliers d'artistes soutenus en 2025 sont :

Centre d'Art Battat - 9797, rue Tolhurst, Ahuntsic-Cartierville

Fondé en 2021, le Centre d'art Battat (CAB) est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance qui développe un campus artistique structurant dans le quartier Ahuntsic-Cartierville. Articulé autour de deux pôles - les Ateliers CAB (création) et le Centre CAB (diffusion) - le projet vise à offrir des espaces professionnels, accessibles et durables aux artistes visuels à toutes les étapes de leur parcours. En favorisant la mixité des usages, la participation citoyenne et la revitalisation du quartier, le CAB crée un véritable écosystème artistique au service de la communauté.

Montant de la contribution financière : 4 217 244 $

Pôle artistique 4001 Berri - 4001, rue Berri, Plateau-Mont-Royal

Né d'une alliance entre les centres d'artistes Ada X, GIV et OBORO, le Pôle artistique 4001 Berri incarne une vision collective pour l'avenir des arts numériques, médiatiques et visuels à Montréal. Ce lieu rassemble plus de 27 000 pi² d'ateliers spécialisés, de studios et de laboratoires, offrant un environnement de création stimulant et accessible. Le projet soutenu par la Ville permettra de réaliser des rénovations essentielles pour assurer la sécurité et la pérennité de ce hub culturel, tout en consolidant un modèle économique novateur au service des artistes et des organismes du territoire.

Montant de la contribution financière : 421 700 $

Les Ateliers Belleville - 545, rue Legendre Ouest, Ahuntsic-Cartierville

Considérant le changement du modèle d'affaires du projet avec 50 % d'espaces supplémentaires dédiés aux artistes par rapport au projet initial, l'organisme lauréat du précédent appel à projets a fait une demande de majoration de la contribution initiale prévue. Au terme des travaux, les Ateliers Belleville déploieront une offre unique à Montréal avec un accès à des ateliers de fabrication bien équipés et regroupés en un seul endroit pour le travail du bois, de finition, du métal, de la céramique, du textile, ainsi qu'une offre en outils de fabrication numérique tels les imprimantes 3D, les découpeuses lasers et les toupies à commande numérique.

Montant de la majoration financière (pour les volets 2 et 3-a) : 300 797 $

La contribution financière totale passe ainsi de 5 149 203 $ à 5 450 000 $.

« Ces projets illustrent à quel point les ateliers d'artistes sont essentiels à la vitalité culturelle de Montréal. Grâce à notre collaboration avec le gouvernement du Québec, nous pouvons offrir aux artistes des lieux de création adaptés à leurs besoins, dans des quartiers où la culture joue un rôle rassembleur. En ajustant notre programme aux réalités du terrain, nous renforçons notre soutien aux organismes et leur donnons les moyens de concrétiser des projets porteurs pour toute la communauté », a poursuivi responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, Ericka Alneus.

Le Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes offre des subventions pour soutenir le développement d'espaces de création abordables. Il comporte plusieurs volets complémentaires et indépendants. L'aide financière vise à soutenir des projets qui répondent aux besoins des artistes professionnels en arts visuels ou des artisans en métiers d'art. Pour en savoir plus, cliquez ici!

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Philippe Massé, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 240 0263; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]