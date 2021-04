La Ville de L'Assomption lance un avis d'appel d'intérêt pour la Zone Agtech

« Nous sommes en discussion avec plusieurs entreprises et partenaires qui sont prêts à venir s'installer chez nous. Nous sommes réellement en train de concrétiser notre vision d'avenir pour la Ville et la MRC de L'Assomption ; nous en sommes fiers ! » a mentionné monsieur Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption.

Ancien site d'Electrolux

Localisé en plein cœur de la zone d'innovation, le site de l'ancienne usine Electrolux constitue l'un des plus grands immeubles à vocation industrielle existant sur le territoire de la MRC de L'Assomption. D'une superficie de terrain de 111 740 mètres carrés, le site a accueilli plusieurs entreprises de fabrication selon les époques et les propriétaires (poêles, instruments aratoires, fournaises à l'huile, électroménagers, etc.). Le bâtiment aujourd'hui démoli a subi au fil du temps des transformations et agrandissements au point d'occuper plus de 50 % de la superficie du terrain. Cette empreinte massive au sol aura marqué le paysage du secteur pour les soixante-quinze dernières années et permis l'emploi de milliers de travailleurs directs et indirects.



En considérant les travaux de démolition réalisés depuis les derniers mois et les travaux de réhabilitation qui auront lieu au printemps 2021, le site représente maintenant un potentiel majeur de redéveloppement alors que la superficie libérée laisse place au projet porteur de la zone d'innovation Agtech. Le site constituera ainsi la pierre angulaire de la zone d'innovation et visera notamment l'intégration de serres d'une ampleur inégalée sur le toit des bâtiments industriels permettant à terme la création d'un nouvel écosystème de plusieurs millions de pieds carrés dans ce secteur de la ville. En incluant les trois acquisitions d'immeubles adjacents au site, la superficie totale serait de 117 611,2 mètres carrés.

Lien vers l'avis d'appel d'intérêt sur SEAO: http://bit.ly/314lwth

Lien vers la vidéo du lancement de l'avis d'intérêt : https://youtu.be/mnzOdinDHyE

SOURCE VILLE DE L'ASSOMPTION

Renseignements: Source : Emilie Forget, Conseillère en communication, Services administratifs, Ville de L'Assomption, Cellulaire : 514 267-7268

Liens connexes

http://www.ville.lassomption.qc.ca/index.html