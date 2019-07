La ville de Datong, ancienne capitale, lance son festin culturel avec les activités touristiques de la série Yungang

Étant un événement municipal annuel, la série Datong Yungang dédiée à la culture et au tourisme se tient depuis 20 années consécutives, soit depuis l'an 2000, ce qui fait de Datong une ville mieux reconnue sur les plans de l'histoire et de la culture, de la démonstration de nouvelle énergie nationale, de jardin national, et en tant que capitale chinoise de la sculpture.