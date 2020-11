L'évènement, qui a lieu dans le cadre du 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project qui se déroulera jusqu'en décembre, dévoilera de nouvelles scènes et de nouveaux produits au sein du secteur de la chaîne d'approvisionnement. Les trois principales scènes comprennent les services liés à la chaîne d'approvisionnement internationale dans le district de Qingbaijiang, qui est le terminal du service express de transport ferroviaire Chine-Europe, et à Jianyang, où est situé le deuxième aéroport international de Chengdu, ainsi que le service de la chaîne d'approvisionnement pour l'agriculture moderne à Pengzhou.

D'ailleurs, quatre nouveaux produits seront dévoilés lors de l'évènement par l'entremise de tournées interactives. Ces produits concernent les services de la chaîne d'approvisionnement du secteur international de l'aviation, la plateforme de services complets au sein de la chaîne d'approvisionnement internationale, les services de liaison et de dédouanement associés aux dispositifs médicaux internationaux et la plateforme de services logistiques.

Des universitaires et spécialistes de renom du pays et de l'étranger se joindront à la discussion. Cai Jin, vice-président de la China Society of Logistics, Ma Jian, secrétaire général de l'Institute of Airport Economics, et Jian Ming, doyen associé de la School of Transportation and Logistics de l'Université Jiaotong du Sud-ouest, participeront à la discussion sur les dernières tendances et occasions au sein de la chaîne d'approvisionnement internationale.

Le Dr Thorsten Jelinek, directeur du Taihe Institute, Europe Center et ancien directeur associé du Forum économique mondial, et M. Wang Yurong, directeur adjoint de l'Institute for Contemporary China Studies, de l'Université Tsinghua, exprimeront leurs idées par vidéoconférence.

De plus, les principales entreprises du secteur de la chaîne d'approvisionnement de Chengdu, y compris Cosco Shipping, Hema Fresh d'Alibaba et la société spécialisée dans les services de la chaîne d'approvisionnement de Tianfu International Biot-Town, feront part de leurs histoires d'affaires au moyen de vidéos novatrices, de discours et de diffusion en direct.

Dans le contexte de la mondialisation de l'économie, la chaîne d'approvisionnement internationale est devenue un secteur clé permettant aux villes et aux régions de rétablir leur avantage concurrentiel. Chengdu est l'une des premières villes chinoises à participer au projet pilote sur les innovations et les applications dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement, et son expérience sert d'exemple à l'échelle nationale.

L'évènement est organisé par le Chengdu Municipal Port and Logistics Office, la Chengdu New Economy Development Commission et le gouvernement du district de Qingbaijiang.

