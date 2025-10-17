LA VILLE DE BOISBRIAND RÉPOND AUX ALLÉGATIONS DE M. SIMON ÉTHIER RELATIVEMENT AU CONTEXTE ENTOURANT SA FIN D'EMPLOI

BOISBRIAND, QC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La Ville de Boisbriand a été mise au fait de l'entrevue accordée par M. Simon Éthier lors de l'émission de radio « Ça rentre au poste », diffusée le 14 octobre dernier sur les ondes d'Énergie 94,3 FM, une station propriété de Bell Média.

Lors de cette entrevue d'une durée d'environ 20 minutes, M. Éthier, un ancien employé temporaire col bleu de la Ville récemment congédié, a exposé sa perception des motifs ayant mené à la fin de son emploi. Plus particulièrement, soutenu par les animateurs de la tribune, M. Éthier allègue avoir fait l'objet d'un congédiement injuste fondé sur la découverte de son occupation antérieure à titre d'acteur de films pornographiques lors d'un passage précédent sur les mêmes ondes.

Par conséquent, vu ce contexte, la Ville de Boisbriand a le devoir de rétablir les faits.

Monsieur Éthier n'a pas été congédié en raison de son passé d'acteur pornographique. Son passé était connu par les personnes en autorité.

Monsieur Éthier a été congédié en raison de l'adoption de comportements hautement dérogatoires survenus dans le cadre son emploi. La première entrevue accordée par M. Éthier à cette même émission de radio n'a eu strictement aucune incidence sur la décision de l'administration de mettre fin à son emploi, et ce, nonobstant la concomitance.

Les comportements en cause sont non seulement contraires aux valeurs de la Ville de Boisbriand, mais également d'une gravité suffisamment élevée pour justifier une fin d'emploi immédiate. Enfin, la Ville tient à souligner que l'évaluation de rendement de M. Éthier en date du mois de septembre 2025 et abordée par ce dernier lors de l'entrevue identifie un point de vigilance important. La perception de M. Éthier à l'effet que cette évaluation était entièrement positive est donc erronée.

Contrairement à ce qui a été dit par M. Éthier à l'émission, il n'est pas résident de la Ville de Boisbriand.

Puisque ce dossier pourrait faire l'objet d'une judiciarisation, la Ville n'émettra aucun autre commentaire jusqu'à nouvel ordre.

La Ville de Boisbriand soutient et continuera de soutenir ses employés cadres qui doivent prendre des décisions parfois difficiles en matière de fin d'emploi, le tout dans le respect des lois, des processus et de l'équité pour les employés concernés.

La Ville tient également à réitérer son engagement sans compromis d'assurer un milieu de travail sain, respectueux et exempt de conduite déplacée et irrespectueuse envers les personnes à son emploi.

