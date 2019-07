La ville chinoise de Lvliang explore la voie à suivre pour développer en faisceau une industrie de la cokéfaction de premier ordre

LVLIANG, Chine, 15 juillet 2019 /CNW/ - Lvliang, une importante base de cokéfaction en Chine située dans la province du Shanxi, a déployé des efforts renouvelés pour engager son industrie de la cokéfaction dans la voie du développement en faisceau de premier ordre, une nouvelle voie pour son industrie pilier. C'est ce qui ressort du deuxième Séminaire sur le développement vert de l'industrie de la cokéfaction du charbon organisé samedi, par le gouvernement populaire de la ville de Lvliang, à Xiaoyi, dans la province du Shanxi, au titre de l'initiative Ceinture et route.

En effet, selon un rapport paru au cours du séminaire, la production de coke dans la ville de Lvliang représente environ 25 % de la production totale de la province du Shanxi. À la fin de 2018, le nombre d'entreprises de cokéfaction dans la ville était tombé à 19, la capacité de production de coke s'élevant à 47,45 millions de tonnes. Les cokeries ont toutes respecté les normes extraordinaires de protection de l'environnement en limitant les émissions.

Dans le souci d'assurer le développement par regroupement et un contrôle strict de la protection de l'environnement, Lvliang a construit trois bases chimiques de charbon de 10 millions de tonnes et une base de 5 millions de tonnes. L'une de ces bases, le Xiaoyi Coal Chemical Industry Park (parc de l'industrie chimique du charbon de Xiaoyi), a accueilli jusqu'à présent plus de 90 entreprises, générant une valeur de production totale de 20,273 milliards de yuans par an.

Commentant la nouvelle donne, Wang Liwei, maire de la ville de Lvliang, a déclaré que Lvliang continuera d'orienter l'industrie de la cokéfaction vers la production haut de gamme, réalisera 19 projets industriels modernes de la chimie du charbon fin, lesquels verront investir au total 47 milliards de yuans, et s'efforcera de bâtir une grappe moderne de l'industrie chimique du charbon devant coûter 50 milliards de yuans chimique.

