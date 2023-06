La Villa Sainte-Marcelline complète l'acquisition des terrains et bâtiments de l'école

WESTMOUNT, QC, le 30 juin 2023 /CNW/ - La Congrégation des Sœurs de Sainte-Marcelline et votre conseil d'administration sont heureux d'annoncer que la transaction - permettant à la Villa Sainte-Marcelline de faire l'acquisition des terrains et bâtiments dans laquelle l'école opère - a été complétée ce jour même.

Cette transaction assure la pérennité de l'œuvre des Sœurs de Sainte-Marcelline à la Villa, un projet éducatif unique qui a vu le jour chez nous il y a 64 ans et au cœur duquel les études sont mises au service de l'accomplissement intégral de l'élève. Voilà qui explique pourquoi la conservation de la spécificité de l'enseignement dispensé par la Villa Sainte-Marcelline a toujours été un objectif fondamental de toutes les parties qui ont travaillé de façon incessante à l'élaboration de solutions depuis octobre 2022.

« Nous sommes heureuses qu'un nouveau chapitre de l'histoire de la Villa Sainte-Marcelline puisse enfin s'ouvrir pour permettre la poursuite de la promotion des valeurs qui ont fait la renommée de l'institution et permis à tant de jeunes femmes de vivre un apprentissage unique qui les a préparées à entreprendre leurs études supérieures avec confiance », a déclaré Sœur Marielle au nom de la Congrégation.

« La volonté inébranlable de toutes les personnes qui nous ont accompagnés et soutenus au cours du délicat processus qui a mené à l'heureux dénouement que nous célébrons aujourd'hui témoigne bien de l'importance de l'accomplissement éducatif de notre institution dans l'histoire contemporaine de la métropole », a ajouté Michael Gentile, coprésident du conseil d'administration de la Villa Sainte-Marceline.

Gouvernance

Tel qu'annoncé précédemment, les religieuses profitent de la clôture de la transaction pour se retirer de la gouvernance de l'école. Monsieur Michel April assure à compter de ce jour la direction générale par intérim de la Villa en remplacement de Mme Ninon St-Pierre qui agira à titre de conseillère spéciale du nouveau conseil d'administration. M. April a, entre autres, été directeur pendant 22 ans au Collège Jean-de-Brébeuf, dont dix ans au poste de directeur général.

Remerciements

La Congrégation des Sœurs de Sainte-Marcelline et le conseil d'administration de la Villa Sainte-Marcelline unissent leurs voix pour adresser un immense merci! aux grands donateurs et aux amis de la Villa qui ont rendu la transaction possible, aux nombreux parents qui se sont impliqués, aux anciennes et à celles et ceux qui ont manifesté leur attachement à la Villa tout au long des mois parfois parsemés d'obstacles qui n'ont fait que renforcer la volonté commune de réussir ce qui paraissait impossible.

Nous nous tournons maintenant vers vous, supporteurs et amis de la Villa, pour nous aider à poursuivre la mission éducative de notre institution, une mission à la fois empreinte du respect des traditions et cela dans un monde en pleine transformation.

SOURCE Conseil d’administration de la Villa Sainte-Marcelline

Renseignements: Justin Meloche, Tél. : 514-995-9704, Courriel : [email protected]