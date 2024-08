LA VILLA FRÉDÉRICK JAMES RACONTE SON HISTOIRE DU 17 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2024

PERCÉ, QC, le 16 août 2024 /CNW/ - Dès demain 17 août, la Villa Frédérick-James ouvre ses portes et nous raconte son histoire exceptionnelle et riche ! Après d'importants travaux pour en assurer la préservation, dont un spectaculaire déplacement de 19 mètres par rapport à son lieu d'origine en raison de l'érosion du cap Canon, la Villa est désormais accessible au public, gratuitement.

Les visiteurs et visiteuses de tous âges pourront y découvrir des éléments d'interprétation de ce bâtiment qui se raconte non seulement par son histoire, mais aussi par celle de ses occupants et occupantes. Le public est invité à déambuler d'une pièce à l'autre pour découvrir l'histoire de la maison et de ses propriétaires, au fil des ans. Un tout nouveau rez-de-jardin a également été construit expressément pour les besoins de visite de la Villa. Traverser le corridor de 20 mètres, qui mène à l'étage, permet au public de s'imprégner de l'esprit de la Villa. Il aura droit à des points de vue uniques à partir de celle-ci, lui faisant découvrir de superbes paysages, rarement exposés. Dans chacune des pièces se trouvent des tableaux multimédias modernes qui rappellent sa vocation artistique (cartes postales, vidéos documentaires, photos sur toile). Un dépliant gratuit accompagne la visite et permet de découvrir les secrets patrimoniaux et architecturaux de la Villa Frédérick-James, et ce, tout au long du parcours.

L'admission est gratuite et la Villa peut être visitée de 10 h à 17 h, chaque jour de la semaine (7 jours sur 7), pour la période du 17 août au 29 septembre. Du 5 au 14 octobre, la Villa sera ouverte les fins de semaine et jours fériés seulement. Les visiteurs et visiteuses de la Villa doivent utiliser les stationnements publics de la Ville de Percé en respectant la règlementation municipale en cours.

SOURCE Musée de la civilisation

Relations de presse : Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158, poste 208, courriel : [email protected]