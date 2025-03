Un essai à la fois de notre temps et sans âge, au carrefour de la philosophie et de la science

OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'ouvrage La vie revisitée : une perspective multidisciplinaire sur le but de l'existence de Laurent Grenier est désormais disponible dans plusieurs points de vente, dont Amazon et Barnes & Noble. Cet ouvrage profond et limpide explore les questions fondamentales sur le sens de la vie à travers une démarche intégrative qui unit des perspectives variées issues de la philosophie, de la biologie, de la thermodynamique hors d'équilibre, de la théorie de l'évolution, de la physique quantique, de la psychologie, de la politique et de l'écologie.

La vie revisitée : une perspective multidisciplinaire sur le but de l'existence (Groupe CNW/Soledit)

Complément d'information à propos de l'ouvrage

La vie revisitée représente un travail unique en son genre, qui combine intelligemment connaissances scientifiques et réflexions philosophiques. Il offre une synthèse rationnelle, lumineuse et enrichissante qui permettra à ses lecteurs de mieux débrouiller le mystère de l'existence d'une manière holistique. En explorant ainsi la réalité sous divers angles qui relèvent de plusieurs domaines de savoir et forment un ensemble harmonieux, l'auteur propose une vision multidimensionnelle des choses qui ne manquera pas de susciter un vif intérêt parmi les esprits intellectuellement éveillés et curieux.

Témoignages

« Excellent travail qui articule avec succès une synthèse multidisciplinaire sensée, intelligible, cohérente et plausible, intégrant des perspectives multiples de nature tantôt philosophique, tantôt scientifique », déclare Santiago S. Borboa, docteur en philosophie.

Patrick Imbert, docteur en sémiotique, ajoute : « Livre très bien structuré et argumenté. C'est très clair. Il est tout en nuance et s'exprime dans un style facile à lire, même quand il aborde des sujets complexes. Il s'adresse à un public cultivé, intéressé par la science et la philosophie, notamment celles et ceux qui cherchent à s'y retrouver dans le déboussolant fouillis universel. Ce livre pourrait également servir de modèle aux étudiants en philosophie, puisqu'il se distingue par sa qualité d'essai réflexif et synthétique, nourri de lectures très diversifiées et méthodiquement prises en charge par une forte personnalité intellectuelle. J'ai eu du plaisir à le lire. »

À propos de l'auteur

Laurent Grenier est né le 5 janvier 1957 à Paris (France) de parents québécois. Ces derniers reviennent au Canada quelques mois après sa naissance.

Il réside actuellement à Ottawa où depuis plus de 40 ans il se consacre à la méditation, à l'étude et à l'écriture, dans le but de développer un art de vivre et une vision des choses qui rendent le monde à la fois compréhensible et habitable. Son essai La vie revisitée constitue le point culminant de cette démarche. Il est également disponible en anglais sous le titre Life Revisited: A Multidisciplinary Approach to the Purpose of Existence.

Informations pratiques

Titre : La vie revisitée : une perspective multidisciplinaire sur le but de l'existence

ISBN : 9798896869764

Version anglaise : Life Revisited: A Multidisciplinary Approach to the Purpose of Existence

ISBN : 9798896869733

Site web de l'auteur : https://www.laurentgrenier.net

