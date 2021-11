QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans un jugement rendu le 15 novembre 2021, la Cour du Québec a donné raison à Gaspé Énergies (filiale de Ressources Utica) et a clairement statué qu'un article clé de la réglementation limitant le développement des hydrocarbures au Québec est invalide. À la suite de cette décision, nous souhaitons discuter avec le gouvernement de la meilleure façon de développer les immenses ressources en hydrocarbures du Québec.

Les ressources en hydrocarbures du Québec sont considérables et les produire localement plutôt que de continuer de les importer serait très avantageux pour le Québec. La production locale permettrait au Québec de générer une importante source de nouveaux revenus de taxes et d'impôts, de créer de nombreux emplois locaux bien rémunérés, d'améliorer la sécurité énergétique et de réduire les émissions de GES liées à l'importation des hydrocarbures que nous consommons.

L'annonce du gouvernement Legault d'exproprier les droits des compagnies pétrolières et gazières ne répond à aucune logique environnementale ni financière et elle est mauvaise pour les Québécois. Si le gouvernement persiste dans cette erreur historique et veut demeurer crédible vis-à-vis des investisseurs, il doit suivre la législation québécoise et entamer immédiatement le processus de compensation des entreprises sur la base de la juste valeur. Toute autre approche serait illégale, injuste et inéquitable et, tel que mentionné par le ministre Julien lui-même, ferait passer le Québec pour une république de bananes.

À propos de Ressources Utica

Ressources Utica est une entreprise québécoise ayant pour mission de participer à la transition énergétique actuellement en cours par le développement d'un portefeuille diversifié qui comprend, en plus du pétrole léger et du gaz naturel, des projets d'énergies renouvelables telles que l'hydrogène et le stockage de CO2. Tous nos projets sont menés dans une perspective de développement durable, d'utilisation optimale des ressources disponibles, de respect des communautés d'accueil et de maximisation des retombées économiques locales.

