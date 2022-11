- Les innovations et les améliorations apportées par les médecins permettent un contrôle supérieur, un diagnostic plus complet et une planification du traitement -

BREA, Californie, 1er novembre 2022 /CNW/ - Ormco Corporation , chef de file mondial et innovateur en matière de produits et de solutions orthodontiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa version 13 des aligneurs transparents SparkMC. Élaborée à partir des commentaires de spécialistes en orthodontie, la version 13 des aligneurs Spark comprend des crochets intégrés exclusifs, la fonction TruRootMC par tomodensitométrie à faisceau conique et l'approbation en temps réel dans le logiciel Spark Approver, ce qui améliorera davantage la planification et l'efficacité du traitement.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre engagement de plus de 60 ans à réaliser des percées pour mieux servir nos médecins. Grâce à leurs idées, le lancement des aligneurs Spark version 13 continue de révolutionner et d'améliorer la planification prévisible des traitements et d'accroître l'efficacité opérationnelle afin d'améliorer les pratiques de nos médecins », a déclaré Rick Matty, vice-président, Innovation des produits.

Les principales innovations de la version 13 de Spark comprennent :

Crochets intégrés - Les crochets intégrés exclusifs de Spark sont une solution de rechange novatrice aux découpes actuelles de crochets ou d'aligneurs de boutons lorsque des élastiques sont nécessaires au traitement. *

TruRoot - Grâce à la toute nouvelle fonction TruRoot, les médecins Spark ont maintenant la possibilité de remplacer les racines dans la bibliothèque du logiciel Spark Approver par la forme réelle de la racine du patient telle qu'elle est saisie dans la radiographie par tomodensitométrie à faisceau conique, afin d'offrir une visualisation plus complète de la racine et un plan de traitement*.

- Grâce à la toute nouvelle fonction TruRoot, les médecins Spark ont maintenant la possibilité de remplacer les racines dans la bibliothèque du logiciel Spark Approver par la forme réelle de la racine du patient telle qu'elle est saisie dans la radiographie par tomodensitométrie à faisceau conique, afin d'offrir une visualisation plus complète de la racine et un plan de traitement*. Approbation en temps réel - Avec l'approbation en temps réel, les médecins peuvent ajouter, modifier ou supprimer des fonctions d'alignement sans avoir recours à des demandes de changement.

« Les médecins continuent de constater la grande valeur des caractéristiques cliniques révolutionnaires des aligneurs Spark dans leur pratique, a déclaré Eric Conley, vice-président principal et président, Ormco. Le lancement mondial de la version 13 témoigne une fois de plus de la mission de Spark, qui est d'offrir aux médecins un contrôle et une flexibilité accrus dans leur processus de traitement et de présenter de nouvelles améliorations au logiciel Spark Approver. »

Crochets intégrés

Les crochets intégrés améliorés et exclusifs des aligneurs Spark sont intégrés aux aligneurs avec une durabilité éprouvée tout au long du traitement des aligneurs. Les crochets intégrés Spark peuvent être utilisés chaque fois que des élastiques sont nécessaires, comme pour la correction de classe II et de classe III, et même avec les dispositifs d'ancrage temporaires pour aider à l'intrusion pour la correction des sourires gingivaux*. « Les crochets intégrés Spark sont de loin supérieurs aux découpes traditionnelles pour élastiques qui se plient et se cassent. Même avec l'utilisation d'élastiques robustes, les crochets intégrés tiennent très bien pour une correction antérieure postérieure étonnante », a déclaré le Dr Trevor Nichols**.

Fonction TruRootMC

Grâce à notre association étroite avec les professionnels de l'orthodontie, Ormco comprend l'importance de pouvoir visualiser les racines pour le diagnostic et la planification du traitement. Depuis l'introduction de la solution d'intégration et de visualisation de racines par tomodensitométrie à faisceau conique en 2020, Spark continue de mener l'innovation dans cet espace. Avec l'introduction de la fonction TruRoot, les médecins Spark ont maintenant la possibilité de remplacer les racines de la bibliothèque du logiciel Spark Approver par la forme réelle de la racine du patient telle qu'elle est saisie dans la radiographie par tomodensitométrie à faisceau conique*. Les cas Spark qui utilisent la fonction TruRoot par tomodensitométrie à faisceau conique auront des racines roses pour les différencier visuellement des racines par défaut dans la bibliothèque. Les médecins peuvent également personnaliser la configuration avec une couleur de choix afin d'identifier immédiatement une configuration TruRoot. Les médecins Spark interrogés s'accordent à dire que la fonction TruRoot par tomodensitométrie à faisceau conique offre une meilleure précision et une meilleure qualité de la forme, de la position et de la taille des racines*.

« La fonction TruRoot est une véritable innovation en orthodontie. Pour la première fois, grâce à des caractéristiques améliorées, nous serons en mesure de planifier les mouvements dentaires avec les connaissances exactes dont nous avons besoin pour offrir un résultat parodontal parfait et sain. Si vous tenez compte des cas multidisciplinaires qui impliquent la mise en place d'espaces d'implants, cette technologie distingue vraiment Spark des autres marques d'aligneurs clairs », a déclaré le Dr Bill Dischinger**.

En plus de la nouvelle fonction TruRoot, la solution d'intégration et de visualisation de racines par tomodensitométrie à faisceau conique de Spark offre les fonctions exclusives suivantes :

Trois vues prédéfinies : peau, peau translucide et os et tissus mous.

Le plan de découpage disponible en trois vues différentes (axiale, coronale et mésiale-distale).

La possibilité pour le médecin de continuer à travailler sur le formulaire de prescription lors du téléchargement du fichier DICOM.

Disponible sur tous les produits Spark pour un contrôle et une flexibilité accrus : Spark Advanced, Spark 20 et Spark 10.

Approbation en temps réel

Des flux de travail plus efficaces et plus rapides sont maintenant possibles grâce à cette nouvelle fonction du logiciel Spark Approver. Les fonctions d'alignement dans le menu auxiliaire (crochets intégrés, accessoires, turbos à morsure postérieure, rampes d'occlusion, découpes élastiques et boutons) peuvent maintenant être modifiées, ajoutées ou supprimées sans qu'il soit nécessaire de demander des changements.

Pour en savoir plus sur les aligneurs Spark et les améliorations du logiciel, visitez le site https://ormco.com/spark/r13-update/english/ ou communiquez avec votre représentant commercial.

À propos du système d'aligneurs transparents SparkMC

Les aligneurs SparkMC sont fabriqués par OrmcoMC, un chef de file mondial des produits orthodontiques innovants, fort de 60 ans d'expertise en orthodontie, en recherche et développement et en normes de fabrication élevées. Ormco a permis aux médecins de créer plus de 20 millions de sourires dans plus de 130 pays. Le logiciel Spark Approver est conçu pour donner aux médecins plus de contrôle et de flexibilité, tandis que la technologie avancée des aligneurs Spark avec le matériau TruGENMC offre une rétention de force plus soutenue et un meilleur contact de surface avec la dent*. L'aligneur Spark est également conçu pour être plus clair et plus confortable*, et se tache moins que la principale marque d'aligneurs* - ce qui explique peut-être pourquoi 100 % des patients récemment interrogés ont déclaré qu'ils recommanderaient les aligneurs Spark à un ami*.

Pour en savoir plus sur les aligneurs Spark, visitez le site www.sparkaligners.com.

À propos d'Ormco

Envista est une famille mondiale de plus de 30 marques dentaires dignes de confiance, dont Nobel Biocare, Ormco, DEXIS et Kerr, qui partagent un objectif commun, soit celui de s'associer à des professionnels pour améliorer la vie des gens. Ormco, dont le siège social est situé à Brea, en Californie, est un chef de file mondial et un innovateur en matière de produits et de solutions orthodontiques qui contribuent à améliorer la vie de ses clients et de leurs patients. Depuis 60 ans, Ormco s'associe à la communauté orthodontique pour aider à créer plus de 20 millions de sourires dans plus de 140 pays. Les produits distingués vont des bagues doubles (SymetriMC Clear, Titanium OrthosMC et Mini DiamondMC) aux appareils auto-ligaturants pionniers avec le système DamonMC (y compris le système Damon UltimaMC et DamonMC Clear2). Le système d'aligneurs transparents SparkMC est conçu pour répondre aux besoins de l'orthodontiste avec le matériau TruGENMC et le logiciel Approver 3D. L'InsigniaMC Advanced Smile DesignMC d'Ormco offre une solution de collage indirect personnalisée complète pour une efficacité par la personnalisation. Qu'il s'agisse de services personnalisés, de programmes de formation professionnelle ou de soutien au marketing, Ormco s'engage à aider les orthodontistes à atteindre leurs objectifs cliniques et de gestion médicale. Connectez-vous sur Facebook à www.facebook.com/myormco et LinkedIn à www.linkedin.com/company/ormco .

* Données sur fichier avec OrmcoMC

** Les opinions exprimées sont celles des médecins Bill Dischinger et Trevor Nichols, consultants rémunérés pour Ormco. Ormco est un fabricant d'instruments médicaux et ne donne aucun avis médical. Les cliniciens doivent se servir de leur propre jugement pour traiter leurs patients. Les résultats de chaque patient peuvent varier.

