LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LA VILLE DE TERREBONNE PRÉSENTE SON RAPPORT ANNUEL 2025

TERREBONNE, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le rapport annuel 2025 de la vérificatrice générale de la Ville de Terrebonne, Mme Anne Touchette, a été déposé au conseil municipal.. Il porte sur l'exercice terminé le 31 décembre 2025 et comprend le résultat de l'audit financier, de deux audits de performance et la reddition de comptes sur le suivi des recommandations.

Traitement des élus municipaux

Le premier audit visait à s'assurer que les mesures en place permettent de garantir que la rémunération des membres du conseil, qui totalise 8 M$ pour la période de 2022 à 2025, respecte les exigences légales et réglementaires applicables.

La vérificatrice reconnaît que plusieurs mesures encadrent et structurent la rémunération des élus. Un processus formel est établi, les responsabilités sont clairement réparties entre trois directions et des règlements, politiques et lignes directrices assurent la conformité aux exigences légales et réglementaires applicables.

Au total, 10 recommandations ont été formulées pour renforcer la conformité et la transparence entourant la rémunération des élus, notamment quant à la divulgation des revenus supramunicipaux et à la reddition de comptes au public. Elles visent aussi à mieux structurer et formaliser le remboursement de leurs dépenses, y compris celles liées aux activités de recherche et de soutien. Des améliorations sont enfin proposées afin d'accroître l'efficacité des contrôles administratifs, de favoriser le transfert des connaissances et d'harmoniser les différents encadrements.

Maintien des actifs

Le deuxième audit visait à déterminer si la Ville dispose d'un cadre de gouvernance adéquat pour assurer le maintien de ses actifs et optimiser l'utilisation des ressources qui y sont consacrées. Il cherchait également à évaluer si les processus en place permettent de planifier et de gérer efficacement les besoins en la matière.

La vérificatrice générale reconnaît la volonté concrète de la Ville de préserver ses actifs. Celle-ci devra toutefois consolider ses acquis et implanter progressivement, en fonction de ses capacités, un véritable système de gestion des actifs. Ce système contribuera à mieux gérer les risques, à optimiser les investissements, à renforcer la collaboration entre les unités organisationnelles et à assurer une planification financière à long terme plus prévisible et plus stable.

Les 16 recommandations émises visent à renforcer le maintien des actifs en adoptant une approche axée sur la valeur des services offerts à la population. Elles préconisent la mise en place d'un cadre de gouvernance structuré, soutenu par une politique et une stratégie de gestion des actifs. Ces outils permettront de mieux orienter les actions et de planifier les interventions de manière cohérente au cours des prochaines années. Un suivi rigoureux des actifs est également proposé afin d'assurer un meilleur contrôle et d'ajuster les priorités selon les capacités organisationnelles. Enfin, l'importance d'une communication transparente avec le conseil municipal et la population est soulignée, notamment en ce qui concerne les choix d'investissements et la gestion de la dette liée au maintien des actifs.

Suivi des recommandations

Au total, un audit financier et 11 audits de performance ont été suivis par le Bureau. En 2025, des actions ont été mises en œuvre relativement à 54 recommandations. Cette progression témoigne d'avancées notables. Toutefois, un nombre encore important de recommandations demeure à être appliqué.

Audit financier

Enfin, le Bureau du vérificateur général et l'auditeur externe ont produit conjointement un rapport d'audit qui exprime une opinion sans réserve.

Tous les rapports annuels de la vérificatrice générale, incluant celui de 2025, sont disponibles sur le site Web de la Ville de Terrebonne :

https://terrebonne.ca/verificateur-general/

SOURCE Bureau du vérificateur général de la Ville de Terrebonne

Source : Bureau du vérificateur général de la Ville de Terrebonne; Renseignements : Pierre Tessier, 514 233-1636, [email protected]