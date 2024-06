LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL DÉPOSE SON RAPPORT ANNUEL 2023

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - La vérificatrice générale de la Ville de Montréal (la Ville), Mme Andrée Cossette, a déposé hier au conseil municipal son rapport pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Il présente les résultats de 9 rapports d'audit financier, de 8 audits de performance et conformité aux lois et règlements parmi lesquels 3 sont confidentiels, d'un test d'intrusion logique et de 2 redditions de comptes dont le suivi de 244 recommandations. Il s'agit du 1er rapport annuel de Mme Cossette à titre de vérificatrice générale de la Ville.

Gouvernance et cadre de gestion à l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) est un organisme financé entièrement par la Ville. Par conséquent, il aurait pu être considéré comme un service de la Ville depuis sa création en 2002. Ainsi, l'OCPM et la Ville sont conjointement imputables de sa saine gouvernance intégrant une allocation et une utilisation responsable et transparente des ressources publiques.

L'OCPM ne dispose pas d'un cadre de gouvernance, et donc n'applique pas des règles appropriées pour permettre un usage optimal des ressources financières qui lui sont accordées par la Ville. En sus d'une indépendance opérationnelle liée à sa mission, l'OCPM s'est octroyé une indépendance administrative par rapport à la Ville, et non remise en question par cette dernière. La présidence incarnait exclusivement la gouvernance de l'OCPM sans cadre de gestion rigoureux ni mécanisme de surveillance externe efficace et formel. Ceci a notamment amené à des dépenses dont la nécessité et la pertinence n'ont pu être démontrées.

Accessibilité universelle des bâtiments de la Ville de Montréal

La Ville s'est engagée, depuis 2002, à favoriser l'accessibilité universelle dans l'aménagement du territoire, dans l'accès aux édifices, dans ses communications ainsi que dans les programmes et services municipaux en général. Or, malgré des travaux de recensement des enjeux de déplacements dans les bâtiments de la Ville et l'élaboration d'un Guide en matière d'accessibilité universelle pour les nouveaux bâtiments et pour l'agrandissement, la rénovation et l'entretien de bâtiments municipaux existants, la Ville a une connaissance incomplète du niveau d'accessibilité universelle dans ses bâtiments et elle transmet une information partielle aux citoyennes et citoyens. De plus, elle ne profite pas systématiquement de travaux de rénovation dans un tel bâtiment pour le mettre aux normes en matière d'accessibilité universelle.

Gestion des habitations à loyer modique de l'Office municipal d'habitation de Montréal

L'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) vise à améliorer les conditions de vie des familles et des personnes à faible revenu sur le territoire de l'île de Montréal en offrant notamment des logements subventionnés, aussi appelés des habitations à loyer modique (HLM). À la fin de l'année 2022, plus de 23 000 ménages étaient en attente d'un HLM à l'OMHM. Le délai moyen d'attente pour obtenir un logement est de 5,8 ans. Or, en mars 2023, on comptait 2 408 logements vacants, soit plus de 11 % de l'ensemble des logements. Bien qu'il y ait des lacunes dans les processus de validation de l'admissibilité des demandes et d'attribution d'un logement à un ménage, l'OMHM offre des logements d'habitation à loyer modique adaptés aux besoins des ménages les plus vulnérables. Toutefois, le maintien en état des logements est affecté en raison de plusieurs lacunes d'exécution et de contrôle dans les processus d'inspection et de rénovation des logements. Le tout a pour effet de ralentir la capacité de l'OMHM à répondre à la demande.

Gestion des projets à la Société du parc Jean-Drapeau

Entériné par la Ville, le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 (le Plan), conçu par et pour la population montréalaise, a pour principal objectif d'assurer la pérennité du parc Jean-Drapeau (le Parc) en réalisant d'ici 2030 près de 95 projets répartis dans 29 secteurs du Parc. En juin 2023, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a estimé que des investissements d'environ 1,1 G$ étaient requis pour terminer les projets. Or, la SPJD n'emploie pas suffisamment de mécanismes reconnus de gestion de projets pour la réalisation des projets présentés dans son Plan. Malgré l'existence d'une méthodologie en gestion de projets, des activités clés visant la maîtrise et le suivi de la portée, de l'échéancier et du budget des projets ne sont pas pleinement mises en œuvre.

Gestion du système Qlik Sense

En 2017, la Ville a décidé de se munir de la solution de visualisation et d'analyse de données en intelligence d'affaires Qlik Sense. Ce système, accessible à l'ensemble du personnel de la Ville, fait partie des objectifs des technologies de l'information du plan stratégique Montréal 2030. Les données interactives dans l'écosystème de Qlik Sense proviennent de sources variées dont celles dédiées au Service des finances et au Service de l'approvisionnement. Ainsi, il est crucial que les données ne soient pas accessibles à des personnes malveillantes et malintentionnées. Dans l'ensemble, le Service des technologies de l'information a mis en place les mécanismes de contrôle assurant une saine gestion de Qlik Sense. Certaines améliorations sont toutefois recommandées.

Audit des états financiers consolidés

Pour 2023, la vérificatrice générale a émis conjointement avec l'auditeur externe des rapports de l'auditeur sans réserve pour les états financiers consolidés de la Ville (2 rapports), de la Société de transport de Montréal (2 rapports), de la Société d'habitation et de développement de Montréal, de la Société du parc Jean-Drapeau et de l'Agence de mobilité durable.

Pour lire le rapport, consultez notre site Web.

SOURCE Ville de Montréal - Bureau du vérificateur général

Source : Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal; Renseignements : Pierre Tessier, [email protected]