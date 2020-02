La vente annuelle de Lenovo pour 2020 commence le 9 mars (un aperçu sera présenté du 2 au 8 mars)

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 27 février 2020 /CNW/ - La vente annuelle de Lenovo, un événement très attendu, se déroulera du 9 au 22 mars cette année. Celle-ci proposera aux clients de partout aux États-Unis et au Canada d'excellents prix pour acquérir des technologies et des ordinateurs personnels destinés aux entreprises, aux particuliers et au jeu, qui sont parmi les meilleurs offerts actuellement sur le marché. Que vous comptiez profiter pendant une seule journée des soldes quotidiens réservés aux lève-tôt ou bénéficier des promotions hâtives qui seront proposées pendant la semaine précédente (2 au 8 mars), la vente annuelle de Lenovo est le moment idéal pour mettre la main sur des appareils technologiques de premier rang à des prix défiant toute concurrence.

Voici un aperçu des offres que Lenovo dévoilera au cours des deux semaines de la vente annuelle de 2020 :

Le prix minimum des ordinateurs de jeu Legion est fixé à 939,99 $ (1 279,99 $ au Canada )

) Pas moins de 40 % de rabais sur tous les ordinateurs portables des séries ThinkPad X, T et P de même que sur les ordinateurs de bureau et les tours ThinkCentre

L'ordinateur portable de 15 po à écran tactile IdeaPad L340 est offert à seulement 399,99 $ (539,99 $)

Jusqu'à 43 % de rabais sur les tablettes électroniques polyvalentes et faciles à utiliser pour la maison ou le travail

Le réveil ultra intelligent Smart Clock de Lenovo est offert à aussi peu que 39,99 $ (49,99 $)

« Vous ne voulez pas manquer la vente annuelle de Lenovo, qui survient une seule fois par année », déclare Carlo Savino, directeur général du commerce électronique de l'Amérique du Nord à Lenovo. « Il y aura un rabais de 40 % sur les ordinateurs portables d'affaires ThinkPad, et les ordinateurs de jeu Legion seront offerts à seulement 939,99 $ (1 279,99 $), pour ne nommer que ceux-là. Vous trouverez d'autres aubaines incroyables dans les catégories technologiques les plus populaires. »

La vente annuelle de Lenovo pour 2020 (9 au 22 mars)

La vente annuelle de Lenovo pour 2020 comporte deux semaines offrant des économies de 40 % sur tous les ordinateurs portables des séries ThinkPad X, T et P, les ordinateurs de bureau et les tours ThinkCentre, et sur une vaste sélection de ThinkBook ultraportables. Les promotions suivantes sont aussi offertes pour un temps limité* :

Semaine précédant le grand événement (2 au 8 mars)

Les lève-tôt pourront bénéficier de certaines des meilleures aubaines de la vente :

Le prix minimum des ordinateurs de jeu Legion est fixé à 939,99 $ (1 279,99 $ au Canada )

Les ordinateurs portables 2 en 1 Yoga sont offerts à seulement 699,99 $ (949,99 $)



Le prix de l'ordinateur portable à écran tactile IdeaPad L340 est fixé à seulement 399,99 $ (539,99 $)

Semaine 1 (9 au 15 mars)

En plus de la promotion « 40% off Think », la première semaine de la vente annuelle proposera un rabais de 28 % sur tous les ordinateurs portables 2 en 1 Yoga, alors que le prix minimum des ordinateurs portables IdeaPad sera de seulement 289,99 $ (389,99 $ au Canada ). Les premiers arrivés profiteront aussi d'offres fantastiques du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche, comme celles-ci :

En plus de la promotion « 40% off Think », la première semaine de la vente annuelle proposera un rabais de 28 % sur tous les ordinateurs portables 2 en 1 Yoga, alors que le prix minimum des ordinateurs portables IdeaPad sera de seulement 289,99 $ (389,99 $ au Canada ). Les premiers arrivés profiteront aussi d'offres fantastiques du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche, comme celles-ci :

Le prix minimum de l'ordinateur portable ThinkPad X1 Carbon est fixé à seulement 1 499 $ (1 999 $ au Canada )

Le prix minimum des ordinateurs de jeu Legion est fixé à 939,99 $ (1 279,99 $ au Canada )

L'ordinateur portable ThinkPad T480 est offert à seulement 829,00 $ (1 119,00 $)



Le prix minimum de l'ordinateur portable à écran tactile IdeaPad L340 est fixé à seulement 399,99 $ (539,99 $)

Semaine 2 (16 au 22 mars)

Pendant que la promotion « 40% off Think » se poursuit, la deuxième semaine de soldes en donne encore plus aux clients qui s'activeront les premiers du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche, notamment les aubaines suivantes :

Pendant que la promotion « 40% off Think » se poursuit, la deuxième semaine de soldes en donne encore plus aux clients qui s'activeront les premiers du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche, notamment les aubaines suivantes :

Le prix minimum des Chromebook est de 179,99 $ (239,99 $ au Canada ), et un rabais pouvant atteindre 43 % est offert sur les tablettes électroniques

Les rabais offerts sur les ordinateurs portables ThinkPad sélectionnés pourraient atteindre 74 %



Jusqu'à 27 % de rabais sur les 2 en 1 (y compris le modèle Yoga à 699,99 $ [949,99 $] [20 %] indiqué ci-dessus)



Le prix minimum des moniteurs de jeu est fixé à seulement 132,99 $ (179,54 $)

*Les promotions sont en vigueur jusqu'à épuisement des stocks.

Êtes-vous prêts à magasiner? Si vous êtes aux États-Unis, rendez-vous à l'adresse https://www.lenovo.com/us/en/d/deals/doorbusters/. Si vous êtes au Canada, rendez-vous à l'adresse https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters/.

De plus, gardez à l'esprit que les clients des États-Unis peuvent utiliser leurs récompenses MyLenovo pour tout achat effectué par l'entremise de lenovo.com - même pendant que la vente annuelle bat son plein - et accéder à la vente « 40% off Think » qui aura lieu lors de la semaine précédant l'événement tant attendu. Pour vous inscrire et commencer à accumuler des récompenses à chaque achat, rendez-vous à l'adresse https://www.lenovo.com/us/en/rewards/.

