La Véloroute du Fjord du Saguenay, l'un des plus beaux parcours au monde selon Pierre Lavoie

La Véloroute du fjord du Saguenay offre un parcours de 435 km qui sillonnent les deux rives du fjord, un dénivelé qui équivaut à celui du Mont-Blanc et des paysages à couper le souffle. Elle s'adresse à tous les types de cyclistes que ce soit la famille, le cyclotouriste ou celui qui cherche à relever des défis. « Le fjord a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les parcours internationaux et c'est d'ailleurs l'un de mes parcours favoris au monde », évoque l'ambassadeur.

Les cyclistes qui recherchent un défi sportif seront comblées avec les longues montées ornées de bordures asphaltées sécuritaires sur tout le parcours. Les familles et les plus curieux pourront quant à eux prendre le temps d'apprécier les paysages et la dizaine de charmants villages qui bordent le fjord.

« Ce parcours-là, il est historique, panoramique, extrêmement accueillant et sécuritaire, en plus d'être un véritable paradis de l'écotourisme. C'est une des belles routes du Québec! Des fjords, il y en a peu dans le monde. Un fjord que tu peux visiter, avec des villages accrochés au fjord et des points de vue extraordinaires en haut des montagnes, c'est vraiment impressionnant », indique fièrement Pierre Lavoie.

La région fourmille d'activités de plein air, en plus de proposer une grande capacité d'hébergement, de bonnes tables et des attraits pour tous les goûts. Elle propose aux amateurs de vélo de montagne de s'amuser dans l'un des 8 centres et nombreux sentiers. Il est également possible de rejoindre la Véloroute des Bleuets et de visiter le Lac-Saint-Jean. C'est ainsi, un magnifique voyage de 700 km qui attend le cycliste en quête d'évasion.

