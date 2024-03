La végétalisation, une alliée incontournable pour les plans climat municipaux

SAINT-HYACINTHE, QC, le 7 mars 2024 /CNW/ - Québec Vert se réjouit de l'investissement annoncé par le gouvernement du Québec visant à soutenir les organismes municipaux dans la conception et le déploiement de leur plan climat. Dans le même élan, l'organisation tient à souligner l'importance cruciale d'y réserver une place de choix à la végétalisation, un levier efficace pour renforcer la résilience des communautés face aux changements climatiques.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé récemment l'octroi d'une somme de 500 millions de dollars, qui doit permettre à chaque organisme municipal d'élaborer d'ici 2026 son propre plan climat, en vue d'une mise en œuvre partielle en 2030. Aux yeux de Québec Vert, cette annonce souligne bien le fait que les municipalités sont des acteurs de premier plan dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques.

Afin de maximiser l'impact de ces efforts, Québec Vert insiste sur l'importance d'intégrer pleinement la végétalisation à la future planification climatique municipale. La littérature scientifique, tout comme l'expérience terrain, a démontré ses multiples bienfaits en milieu municipal. Le déploiement d'infrastructures végétalisées par exemple, s'avère très efficace pour lutter contre les îlots de chaleur et l'érosion des berges, de même que pour préserver la biodiversité, protéger les pollinisateurs et assurer une meilleure gestion des eaux pluviales, et ce, à des coûts fort raisonnables.

Forte de son expertise, Québec Vert se positionne comme une partenaire stratégique pour aider les organismes municipaux à intégrer la végétalisation dans leurs plans climat. L'organisation est disposée à offrir un accompagnement stratégique pour optimiser l'impact des initiatives climatiques locales.

Québec Vert a développé un ensemble d'outils sur la végétalisation dont pourront s'inspirer les organismes municipaux dans leur planification. Son tout nouveau site web rassemble des guides d'introductions, des fiches informatives, un répertoire de végétaux recommandés et une foule d'autres outils intéressants.

Visitez le https://quebecvert.com/dossiers-strategiques/environnement/infrastructures-vegetalisees/ pour les découvrir.

Citation

« L'investissement annoncé confirme l'importance d'une action locale ciblée et efficace dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques. C'est une occasion idéale d'utiliser le plein potentiel des végétaux pour atteindre nos objectifs ! Québec Vert et sa communauté du végétal et du paysage saluent cette initiative et offrent leur pleine collaboration aux villes et municipalités pour faire de leurs futurs plans climat des outils qui permettront de créer des communautés plus vertes et plus résilientes ».

- Luce Daigneault, M. Sc., agr., directrice

générale de Québec Vert

À propos de Québec Vert

Québec Vert est la porte-parole du secteur de l'horticulture ornementale, environnementale, et nourricière au Québec. Sa mission est de représenter, promouvoir et favoriser la croissance de ce secteur, qui compte plus de 7 500 entreprises, dans une perspective de développement durable.

