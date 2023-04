Le gouvernement du Canada investit dans l'ensemble de la Colombie-Britannique afin d'attirer de nouveaux visiteurs et de stimuler les économies locales



VANCOUVER, BC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs et des attractions touristiques dynamiques sont essentiels à la vitalité des communautés. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, qui soutiennent à leur tour les entreprises et stimulent la vitalité économique. Dans tout le Lower Mainland, les collectivités accueillent les résidents et les visiteurs pour leur faire vivre des expériences touristiques.

Aujourd'hui, Parm Bains, député de Steveston-Richmond East, a annoncé un investissement de 457 760 dollars dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme pour la Vancouver Fireworks Festival Society. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan).

Ce soutien permettra à la Vancouver Fireworks Festival Society de tirer parti du retour réussi de la Honda Celebration of Light en 2023. Organisée sur trois jours, la Honda Celebration of Light est la plus longue compétition de feux d'artifice en mer au monde et le plus grand festival de ce type en Colombie-Britannique. Le festival est l'un des événements estivaux les plus importants de Vancouver, avec une fréquentation annuelle de 1,3 million de personnes, dont 24 % viennent de l'extérieur de la région, y compris 16 000 visiteurs des États-Unis et plus de 20 000 visiteurs internationaux d'autres pays.

Les projets de ce type aident les communautés et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir des visiteurs venus de près ou de loin, à améliorer le bien-être des communautés, à créer des emplois et à développer l'économie locale.

"La Honda Celebration of Lights est un événement marquant du Lower Mainland auquel ma famille a participé à de nombreuses reprises. C'est l'un des nombreux événements et attractions qui font de Vancouver un endroit où il fait bon vivre, travailler et visiter. Le Fonds d'aide au tourisme aidera la Vancouver Fireworks Festival Society à organiser un événement passionnant et sûr en 2023."

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique

"Alors que nous avons dépassé la pire de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre de solides signes de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années se sont concentrés sur la survie de notre économie des visiteurs. Alors que nous nous dirigeons vers la reprise et la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est la clé du travail continu de notre gouvernement pour construire une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens."

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

"Notre gouvernement est fier de soutenir le retour de la Honda Celebration of Light en tant qu'expérience estivale incontournable pour les habitants et les touristes. Cet événement emblématique est devenu plus qu'un éblouissant feu d'artifice, c'est un moteur économique pour les entreprises locales et un lieu de rassemblement pour les gens de tous horizons qui célèbrent la musique, la nourriture et la culture."

- Parm Bains, député de Steveston-Richmond East

"C'est le moment de l'année où nous commençons le compte à rebours pour une expérience magique qu'est la Honda Celebration of Light. Nous encourageons les habitants de Vancouver, de la province et du pays à profiter de l'occasion pour venir célébrer cet événement spectaculaire."

- Michael McKnight, coprésident de la Vancouver Fireworks Festival Society.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria , Campbell River , Kelowna , Cranbrook , Prince George , Prince Rupert et Fort St John , au service des entreprises et des communautés de toute la province.

Le Fonds d'allègement touristique fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs opérations afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter la croissance future.

