La « van life » affaires : tout vendre et tracer sa route au service des communautés autochtones féminines

Le couple partira donc à bord d'un camion-plateforme écologique, alimentée à l'huile végétale, et d'une roulotte de 30 pieds, à la rencontre des communautés autochtones féminines. « Je me suis toujours intéressée à leur cause et j'aimerais leur faire découvrir mon parcours hors du commun et nos services de sociofinancement afin qu'elles puissent elles aussi vivre leurs rêves tout comme nous », affirme Mme Beauchemin.

Guylaine Beauchemin, qui a surmonté de nombreux obstacles, a décidé de vivre son rêve - pas seulement de le rêver - car la vie est trop courte et passe trop vite.

Le couple souhaite également que son voyage soit une source d'inspiration permettant aux gens de réaliser qu'on a toujours le choix d'amener sa vie là où on le désire réellement. « C'est bien beau d'avoir des rêves, c'est encore mieux de les vivre », conclut-elle.

Le duo filmera ses péripéties pour les diffuser sur sa chaîne web Le Québec en direct via Facebook

