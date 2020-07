L'utilisation du logo de la Vache bleue réunit deux des

marques les plus emblématiques du Canada

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont le plaisir d'annoncer que les Restaurants McDonald du Canada Limitée afficheront le célèbre logo de la Vache bleue dans leur promotion de cornets à 1 $ et coupes glacées à 2 $, cet été. Ce faisant, McDonald's Canada rejoint une famille croissante d'entreprises et de produits qui utilisent le logo de la Vache bleue pour aider les consommateurs à identifier les produits fabriqués avec du lait canadien à 100 %.

« Les Producteurs laitiers du Canada sont très heureux d'accueillir McDonald's Canada dans la famille de la Vache bleue, » a déclaré Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada. « L'adoption par McDonald's Canada du logo de la Vache bleue en dit long sur la confiance qu'ils accordent aux producteurs laitiers canadiens et sur les normes strictes qu'ils appliquent chaque jour pour produire un lait de haute qualité. »

« L'inclusion du logo de la Vache bleue dans notre campagne publicitaire estivale pour les crèmes glacées est importante, car nous voulons que les consommateurs sachent que nous nous fournissons les produits laitiers canadiens qui font partie des crèmes glacées molles classiques de McDonald's qu'ils connaissent et aiment », a déclaré Jean-Guillaume Bertola, directeur de la stratégie de marque de McDonald's Canada. « Cette relation avec les Producteurs laitiers du Canada est l'une des nombreuses façons dont nous mettons en évidence notre engagement envers nos fournisseurs et producteurs laitiers et à offrir des ingrédients de qualité à nos clients d'un océan à l'autre. »

Quelques années à peine depuis son lancement, le logo de la Vache bleue est déjà devenu l'une des marques les plus reconnues et les plus fiables du pays. Près de 500 licenciés et plus de 8 000 produits arborent désormais la Vache bleue, qui a été reconnue comme l'un des trois logos les plus influents au Canada, selon Cohesion Strategies. Neuf consommateurs canadiens sur dix reconnaissent désormais le logo.

La force du logo découle de la confiance que les consommateurs manifestent envers les producteurs canadiens. Le logo est soutenu par proActionMD, le solide programme d'assurance qualité de l'industrie, dans le cadre duquel les producteurs laitiers canadiens s'astreignent à normes élevées dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la durabilité et le bien-être des animaux.

« Les Canadiens veulent savoir ce que contiennent les aliments qu'ils consomment et d'où ils proviennent, et la Vache bleue leur apporte cette certitude, a conclu M. Lampron. C'est un logo emblématique de l'engagement de l'industrie en faveur de l'excellence dans la production des ingrédients laitiers canadiens de haute qualité utilisés dans les produits laitiers que les consommateurs apprécient. »

LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils visent également à maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé.

MCDONALD'S CANADA

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 90 000 employés répartis d'un bout à l'autre du pays. Environ 85 % des 1 400 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et exploités localement par des entrepreneurs indépendants. Chaque année, nous consacrons près d'un milliard de dollars à l'achat d'aliments, et plus de 85 % de cette somme est dépensée chez plus d'une centaine de fournisseurs canadiens. Pour plus d'information à propos de McDonald's du Canada, rendez-vous sur le site McDonalds.ca.

