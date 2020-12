La vaccination des préposés à l'entretien ménager

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES 800) réclame du gouvernement que les préposés à l'entretien ménager soient reconnus comme étant sur la ligne de front, des travailleuses et travailleurs de première ligne, dans la lutte contre la COVID-19 et qu'ils soient priorisés dans l'accès à la vaccination lorsqu'elle sera disponible.

« Nos membres travaillent au risque de leur santé et de celle de leur famille à désinfecter et à décontaminer toutes sortes de surfaces à travers le Québec. Ils font un travail indispensable pour éliminer le virus et empêcher sa propagation. Ils doivent faire partie des priorités dans le plan de match de vaccination du gouvernement. », déclare la vice-présidente exécutive de l'UES 800, Cristina Cabral.

Selon l'UES 800, il ne faudrait pas que le gouvernement se limite uniquement à prioriser les employés d'entretien ménager travaillant pour le réseau de la santé. Tant au public qu'au privé, le travail des préposés à l'entretien ménager est essentiel et rassurant pour la population. Ils sont exposés quotidiennement au virus partout où ils travaillent, que ce soit dans les écoles, les garderies, les centres d'hébergement, les tours de bureaux, les usines, les centres d'achats, etc. Ils méritent d'être intégrés dans l'échelle des priorités de l'accès au vaccin contre la COVID-19.

L'UES 800 représente 25 000 travailleurs et travailleuses, dont quelque 10 000 préposés à l'entretien ménager. L'UES 800 est affiliée à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Union des employés et employées de service, section locale 800 (FTQ)

Renseignements: Cristina Cabral, 514 833-0825