COVID-SeroKlir mesure la présence et le niveau précis d'anticorps IgG d'une protéine de spicule. Il s'agit d'anticorps neutralisants produits dans le cadre de la réponse immunitaire à l'exposition au coronavirus ou générés par un vaccin et qui peuvent aider à empêcher l'infection de se produire ou de se reproduire. Le Mount Sinai Health System de New York a mis au point la technologie sous-jacente du test, qui a été utilisée plus de 127 000 fois auprès d'une population de patients très diversifiée.

« Nous sommes heureux de fournir au Canada la trousse de test semi-quantitative des anticorps COVID-SeroKlir, a déclaré Sara Barrington, directrice commerciale de Kantaro. La trousse COVID-SeroKlir procure une compréhension numérique des niveaux d'anticorps neutralisants - pas seulement un résultat qualitatif par oui ou par non - chez les patients qui ont déjà eu une infection ainsi que chez ceux qui ont été vaccinés. Il s'agit d'un outil important qui peut éclairer à la fois la prise de décisions individuelles en matière de soins de santé et la politique de santé publique alors que l'économie du Canada rouvre. »

« Nous nous attendons à ce que la trousse COVID-SeroKlir soit rapidement reconnue comme un test facile d'accès, hautement fiable et reproductible, et prêt pour une production à grande échelle », a déclaré Chuck Kummeth, président et chef de la direction de Bio-Techne.

La trousse COVID-SeroKlir a une sensibilité de 98,8 % et une spécificité de 99,6 % qui résultent d'un processus en deux étapes détectant les anticorps contre deux antigènes viraux, la protéine de spicule pleine longueur et son domaine de fixation du récepteur. Cette précision rend le test de Kantaro très précis, la probabilité que le test produise des résultats erronés étant très faible. COVID-SeroKlir est un test d'immunoabsorption par enzyme liée (ELISA) que tout laboratoire d'essai clinique au Canada peut utiliser sans avoir besoin d'équipement spécialisé. Le test est disponible immédiatement pour la distribution.

La trousse COVID-SeroKlir a été autorisée pour une utilisation d'urgence par la Food and Drug Administration aux États-Unis et le marquage CE lui a été accordé dans l'Union européenne.

À propos de Kantaro Biosciences

Kantaro Biosciences, une coentreprise du Mount Sinai Health System et de RenalytixAI, a pour mission d'assurer l'accessibilité à des tests de diagnostic de haute qualité pour des problèmes de santé critiques. L'entreprise fournit des diagnostics rigoureux, axés sur les résultats et reproductibles pour faire progresser les soins et le bien-être des personnes, des collectivités et de la société. Kantaro se spécialise dans le développement rapide d'innovations en matière de diagnostic révolutionnaires et la création de partenariats permettant la commercialisation de ces technologies cruciales. Kantaro a été nommée l'une des entreprises les plus innovatrices au monde par Fast Company en 2021. Pour en savoir plus, consultez le www.Kantarobio.com ou suivez le fil @kantarobio sur Twitter.

À propos de Bio-Techn e Corporation

Bio-Techne Corporation (NASDAQ : TECH) est une entreprise mondiale du secteur des sciences de la vie qui fournit des outils novateurs et des réactifs bioactifs aux secteurs de la recherche et du diagnostic clinique. Les produits de Bio-Techne facilitent les recherches scientifiques sur les processus biologiques ainsi que sur la nature et la progression de certaines maladies. Ils contribuent aux efforts de découverte de médicaments et fournissent les moyens d'effectuer des tests cliniques et des diagnostics précis. S'appuyant sur un portefeuille de milliers de produits, Bio-Techne a généré des ventes nettes d'environ 739 millions de dollars au cours de l'exercice 2020 et compte environ 2 600 employés dans le monde. Pour en savoir plus sur Bio-Techne et ses marques, consultez le site www.bio-techne.com.

À propos de Mount Sinai Health System

Le Mount Sinai Health System est le plus important système médical universitaire de la ville de New York. Il comprend huit hôpitaux, une école de médecine de premier plan et un vaste réseau de pratique ambulatoire dans la grande région de New York. Le Mount Sinai Health System est un centre national et international d'enseignement inégalé, de recherche translationnelle et de découverte, et de leadership clinique collaboratif qui garantit que nous fournissons des soins de la plus haute qualité, de la prévention au traitement des maladies humaines les plus graves et complexes. Il compte plus de 7 200 médecins et dispose d'un réseau robuste et en expansion continue de services pluridisciplinaires, y compris plus de 400 emplacements de pratique ambulatoire dans les cinq arrondissements de New York, Westchester et Long Island. Le Mount Sinai Hospital se classe au 14e rang du « tableau d'honneur » des 20 meilleurs hôpitaux du pays selon le U.S. News & World Report et parmi les 20 meilleures écoles de médecine du pays selon l'Icahn School of Medicine. Les hôpitaux du Mount Sinai Health System obtiennent systématiquement une place dans les classements régionaux par spécialité, et nos médecins figurent parmi les médecins du 1 % supérieur à l'échelle nationale selon le U.S. News & World Report.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.mountsinai.org ou la page du Mount Sinai Health System sur Facebook, Twitter etYouTube.

À propos de Renalytix AI plc

RenalytixAI est un concepteur de solutions de diagnostic clinique in vitro facilitées par l'intelligence artificielle pour l'insuffisance rénale, l'une des maladies chroniques les plus courantes et les plus coûteuses au monde. Les produits de cette entreprise sont conçus pour améliorer considérablement le diagnostic des maladies rénales, la gestion des greffes, les soins cliniques, la stratification des patients pour les essais cliniques de médicaments et la découverte de médicaments cibles. Pour en savoir plus, consultez le site renalytixai.com.

SOURCE Kantaro Biosciences LLC

