La transition écologique s'accélère à VSP : l'Arrondissement investit 1 M$ et se dote d'un nouveau règlement PIIA plus vert

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - Lors de la séance du mois d'avril, le conseil de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a annoncé un investissement de 1 M$ dédié à la transition écologique. Puisée à même les surplus, cette somme sera principalement affectée à des activités de plantation d'arbres qui contribueront à l'émergence de milieux de vie plus résilients et inclusifs face aux changements climatiques. Cet important investissement s'inscrit dans le cadre des priorités définies dans le budget de fonctionnement 2023.

Jeune plantation et saillie de trottoir verdie sur le territoire de VSP. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

Les membres du conseil ont également adopté une nouvelle version du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). Les projets assujettis à ce règlement devront dorénavant respecter un ensemble de critères favorisant la transition écologique.

« La vitesse à laquelle se manifeste l'impact des changements climatiques nous force à accélérer la vitesse à laquelle on intervient sur notre territoire pour l'adapter à ces changements. On se donne donc les moyens financiers et réglementaires pour multiplier nos interventions et assurer un développement cohérent des projets dans l'arrondissement.

Ça passe autant par des actions simples comme la plantation que par l'établissement d'exigences en matière d'urbanisme. Bref, tout doit être mis à contribution pour soutenir la transition écologique, et c'est ce qu'on fait », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

800 000 $ pour densifier la forêt urbaine de VSP

Cette somme permettra de constituer une équipe supplémentaire dédiée à la plantation de nouveaux arbres à grand déploiement dans des fosses vacantes, libres de toute entrave. Grâce à cette stratégie, l'Arrondissement souhaite augmenter significativement le nombre d'arbres plantés à court terme. Les arbres nouvellement plantés bénéficieront d'un programme d'arrosage régulier afin de maximiser leur chance de s'enraciner correctement dans leur nouvel habitat.

200 000 $ dédiés à l'essouchement et à l'entretien des saillies de trottoir végétalisées

L'élimination des souches d'arbres fera partie intégrante du plan d'action de plantation mis en œuvre par l'Arrondissement. Cette année, des efforts supplémentaires seront déployés

pour en retirer un maximum. Une fois libérés de leur souche, ces espaces devenus vacants constitueront de nouvelles opportunités de plantation à moyen terme.

Cette somme permettra aussi de bonifier l'entretien annuel de l'ensemble des saillies sur le territoire. Les saillies de trottoir permettent d'apaiser la circulation tout en augmentant le couvert végétal et la biodiversité. De plus, l'aspect esthétique de ces îlots de fraîcheur participe grandement à offrir un milieu de vie agréable à la population.

Une nouvelle version du règlement sur les PIIA pour systématiser la transition écologique

Lors de cette même séance, l'Arrondissement a adopté officiellement la nouvelle version de son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ce nouveau règlement intègre des dispositions spécifiques à la transition écologique afin qu'elle soit incluse dès le départ aux projets soumis à ce processus d'urbanisme. Le règlement vise à améliorer la qualité et la résilience des milieux de vie, notamment par la réduction des îlots de chaleur, l'augmentation du verdissement et de la canopée, la réduction de la place de l'automobile et la mise en valeur du patrimoine. Le règlement est adopté à la suite d'une consultation écrite et d'une assemblée publique de consultation tenues en mars 2023.

La nouvelle version du règlement sur les PIIA fait partie d'une révision globale des règlements d'urbanisme en faveur de la transition écologique entamée depuis l'automne 2022. En novembre 2022, une nouvelle mouture du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) a donné le coup d'envoi de cette importante révision. Une modification du règlement de zonage a également été adoptée en mars 2023. Le règlement sur les usages conditionnels sera par la suite visé par des modifications ce printemps. La modification à ce règlement pour permettre l'autorisation de stationnements commerciaux et communautaires, adoptée en première lecture au dernier conseil, viendra clore cette série de révision réglementaire.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Jeanine Giffa, Chargée de communication, [email protected]; Pour toute information en lien avec le règlement sur les PIIA : Rachel Vanier, Chargée de communication, [email protected]