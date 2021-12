Selon une nouvelle étude, le nombre d'entreprises canadiennes qui adoptent une stratégie numérique afin de stimuler leurs résultats a explosé dernièrement.

TORONTO, le 7 déc. 2021 /CNW/ - Les entreprises canadiennes se lancent dans la transformation numérique comme jamais auparavant. Selon une nouvelle étude de SAP Canada, menée en partenariat avec IDC Canada, la transformation numérique sera l'investissement le plus rentable que puissent faire les entreprises canadiennes au seuil de l'année 2022.

Cette enquête révèle que le nombre d'entreprises qui ont pleinement intégré des stratégies numériques dans leurs activités principales est en forte augmentation. Près de 40 % des firmes interrogées ont indiqué avoir procédé à une telle intégration, soit trois fois plus qu'en 2020. Il était essentiel pour les organisations canadiennes d'amorcer ce grand virage numérique pour survivre aux premières répercussions de la pandémie.

« Les entreprises canadiennes envisagent de passer au numérique depuis des années, mais l'année dernière, nous avons vu monter en flèche l'intérêt et la valeur portés à cette transformation numérique, qui est source de retombées commerciales concrètes », a déclaré Brian Moore, directeur des opérations commerciales chez SAP Canada. « À l'évidence, les organisations devront continuer l'année prochaine à intégrer pleinement leurs opérations pour rester compétitives. En bref, mettre en œuvre une stratégie de transformation numérique n'est plus un « atout »: il s'agit d'une question de prospérité. En 2022, nous verrons les organisations renoncer à certains ajustements tactiques et réactifs, pour se concentrer davantage sur l'élaboration de stratégies de transformation numérique qui leur permettront d'atteindre de nouveaux sommets.

Les données corroborent cette idée qu'il est nécessaire et rentable pour les entreprises de réaliser une transformation numérique:

75 % des entreprises canadiennes ont planifié la migration dans le Cloud de tout ou partie de leurs applications et données en 2021.

ont planifié la migration dans le Cloud de tout ou partie de leurs applications et données en 2021. 84 % des sondés ont souligné que le retour sur investissement dans les technologies numériques a répondu, voire dépassé, leurs attentes cette année.

ont souligné que le retour sur investissement dans les technologies numériques a répondu, voire dépassé, leurs attentes cette année. 84 % des chefs de file dans la sphère de la transformation numérique utilisent des technologies pour améliorer graduellement et continuellement leurs fonctions principales.

L'expérience client était également une thématique au cœur de cette enquête et la plupart des organisations interrogées (81 %) ont noté l'impact positif que pouvait avoir une expérience client solide sur leurs performances financières. Ce chiffre a progressé de 20 % par rapport à l'enquête de l'année dernière.

D'après les recherches, une collaboration intégrée entre les services informatiques et les divers cœurs de métier est nécessaire pour concrétiser les ambitions derrière la transformation numérique. Pour l'heure, 40 % des sondés concernés se disent en faveur d'un plan numérique pleinement intégré dans la stratégie de l'entreprise. Cette démarche permettra aux organisations canadiennes de se positionner progressivement en tant que leaders numériques.

« À l'issue de la sixième édition de cette enquête SAP annuelle, IDC s'attend à ce que les avantages du Cloud prennent le pas sur les défis, de telle sorte que les organisations canadiennes exploiteront les services Cloud massivement dans toutes les applications d'entreprise et dans toute l'infrastructure », a fait savoir Megha Kumar, directrice de la recherche Progiciel et services Cloud chez IDC.

À propos de l'étude

En juin 2021, IDC a mené une enquête auprès de 150 organisations affichant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de dollars et un effectif de plus de 500 salariés. Elle a interrogé plus particulièrement des décideurs stratégiques (vice-présidents et échelons plus élevés) à la tête d'équipes informatiques et métier. Cette étude avait pour objectif d'examiner le progrès de la stratégie numérique et de la préparation à l'innovation, d'explorer des pistes vers l'entreprise intelligente et de mieux comprendre les compétences requises pour mettre en œuvre une stratégie numérique, tout en parvenant à une synergie entre les équipes informatiques et métier.

