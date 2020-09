La transformation numérique s'accélère - Infrastructures technologiques Québec maintenant en opération

QUÉBEC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer la mise en opération d'Infrastructures technologiques Québec (ITQ). Ses services spécialisés en infrastructures technologiques, en plateformes logicielles et en systèmes de soutien communs contribueront de façon significative à accélérer la transformation numérique gouvernementale.

ITQ permettra notamment de soutenir les organismes publics dans l'exercice de leur mission et dans leur prestation de services auprès des citoyens et des entreprises du Québec.

Ainsi, le gouvernement assure pour la première fois une utilisation plus performante de ses actifs, et ce, pour une prestation de services publics répondant aux besoins et aux attentes des Québécoises et des Québécois.

« La création d'ITQ démontre toute l'importance que notre gouvernement accorde à la gestion des infrastructures technologiques, une fonction névralgique qui permettra de rehausser la sécurité de l'information numérique et la disponibilité des services tout en générant des bénéfices. En confiant ces responsabilités à ITQ, nous aiderons les organismes publics à se consacrer à leur mission première : servir les citoyens et les entreprises du Québec », a soutenu Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.

ITQ concentre et développe une expertise interne en infrastructures technologiques, en plateformes logicielles et en systèmes de soutien communs. Il vise l'utilisation accrue, au sein des organismes publics, de ces technologies partagées, sécuritaires et performantes.

« ITQ, c'est l'occasion de faire rayonner les technologies au sein du gouvernement, d'être à l'affût des tendances et de devenir un leader en technologies de l'information. Il est vital de soutenir la modernisation de nos infrastructures et d'assurer les meilleures pratiques en cybersécurité. Ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est une organisation professionnelle qui permettra au gouvernement de consolider une expertise qui lui a fait défaut durant tant d'années. ITQ a toute ma confiance, et je suis convaincu qu'il saura répondre efficacement aux besoins de l'État », a affirmé Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale.

La création d'ITQ s'inscrit dans la foulée de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023, laquelle prévoit le développement de fondations technologiques qui contribueront à générer des bénéfices.

