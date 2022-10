La transformation numérique pour les entreprises et l'appareil gouvernemental : Comment avoir confiance?

QUÉBEC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Des experts québécois de grande renommée provenant autant du secteur privé que d'établissements universitaires se rassemblent afin de brosser le portrait de la transformation numérique au Québec. Dans le cadre du reportage Tour d'horizon, ils identifient, entre autres, un premier élément essentiel à la transformation numérique : la confiance.

Le Baromètre de confiance Edelman 2021 révèle que 50 % des Canadiens croient que les dirigeants d'entreprise tentent délibérément de les tromper et 46 % estiment que les élus font de même. Avec de tels chiffres, nous sommes en droit de nous demander : comment réussirons-nous la quatrième révolution industrielle à l'ère de la transformation ?

La confiance, d'abord et avant tout!

Malheureusement, la méfiance du public envers la transformation numérique présente un frein à l'avancement. Certes, nous devons continuer de travailler sur la sécurité des systèmes et la confidentialité, mais nous devons également y inclure notamment d'autres éléments tels que la transparence, la fiabilité et la facilité d'utilisation qui sont des éléments clés permettant de construire la confiance, selon les experts ayant participé au reportage. L'accroissement de la confiance est un enjeu qu'ils identifient comme étant primordial. Sans cette dernière, une simple rumeur peut détruire la confiance des citoyens envers un système, même s'il est des plus sécuritaires.

À titre d'exemple, en 2005, jour d'élections générales dans les quelque 1 100 municipalités québécoises, les médias faisaient largement écho aux problèmes survenus dans certaines municipalités ayant utilisé le vote électronique. La confiance envers ces systèmes, pourtant déployés depuis une dizaine d'années au Québec, s'en est trouvée fortement ébranlée. À ce jour, le moratoire sur le vote électronique est toujours actif.

Les échanges, ensuite!

La mise en place de solutions innovantes de confiance aux retombées citoyennes positives deviendra possible grâce notamment à une transparence et à une vulgarisation des procédés liés aux systèmes pour que le grand public en comprenne les enjeux, mais également en raison de la collaboration des experts qui s'accentue au Québec.

La collaboration en transformation numérique est essentielle et inévitable. Tout projet nécessite du maillage et de l'accompagnement par des spécialistes soigneusement sélectionnés pour leur expertise. À titre indicatif, un projet pourrait avoir besoin d'adresser des risques de conformité (avocat), des risques technologiques (architecte), des risques éthiques (expert en éthique de données, éthique comportementale) ou des risques d'expérience utilisateur (expert UX). Cela représente toutefois une grande difficulté de mettre en commun ces experts autour de projets précis si nous n'avons pas accès aux outils et aux ressources permettant de le faire. Il demeure primordial d'utiliser de bonnes plateformes dans un environnement neutre pour instaurer la confiance nécessaire entre les pairs qui devront, à un moment ou un autre, contre-valider le travail réalisé par les autres experts.

Bien s'entourer

De la mise en place de simples groupes de concertation à la création de solutions technologiques innovantes de confiance pour les entreprises et l'État québécois, le bureau de projets du Cercle-i contribue au maillage d'experts, d'organisations et à l'orchestration des ressources nécessaires. L'organisme croit qu'en sensibilisant, en éduquant et en outillant, nos chances de réussir la transformation numérique québécoise seront plus grandes.

Citations

« Nous sommes à l'ère de la transformation numérique qu'on le veuille ou non. S'entourer des bonnes ressources, se doter des bons outils, développer les bonnes pratiques et s'assurer de pouvoir démontrer la confiance pour chacune des étapes de réalisation permettent de mieux performer dans la mise en œuvre de projets innovants ayant des retombées citoyennes réelles. »

-Francis Nadeau, président, Cercle-i

« Lorsqu'on cesse d'innover, on recule. Il en est de même pour les entreprises québécoises dont, malheureusement, très peu d'entre elles ont enclenché un plan de transformation numérique. Notre écosystème est en retard, ce qui le rend peu attractif. Pourtant, nous pourrions devenir un joueur d'important en nous donnant les moyens au Québec car nous avons l'expertise. »

-Carl Viel, président & CEO, Québec international

« La transformation numérique, c'est l'affaire de tous ! Au sein des organisations privées comme des institutions publiques, la responsabilité ne repose pas seulement sur les épaules des membres de l'équipe TI, mais bien sur la direction, sur chacun des départements et sur les partenaires. Il en est de même pour notre appareil gouvernemental, nous avons tous une responsabilité à porter. »

- Martin Noël Ph.D., directeur général, ATN - Académie de la transformation numérique, Université Laval

À propos de Cercle-i

Zone ouverte pour favoriser la mise en place d'écosystèmes de confiance orientés vers le bien commun, le Cercle-i est un organisme qui rassemble et facilite la création de communautés innovantes pour faire croître des projets ayant un impact humain et une valorisation socioéconomique. Inspiré du modèle d'incubateur d'entreprises, Cercle-i incube des projets collaboratifs.

