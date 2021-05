La Trame verte et bleue de Laval déploie ses ailes et révèle ses secrets

« Nous voulons faire de Laval une ville plus verte. La poursuite de cette orientation implique bien sûr que la Ville invite les citoyens à découvrir les lieux magnifiques que comporte la Trame verte et bleue de Laval. Nous ferons appel aux parties prenantes et aux acteurs en environnement pour qu'ils en deviennent les ambassadeurs. Parce que toutes les actions comptent, tout le monde sera mis à contribution. »

-- Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif

Trois plans directeurs

En octobre 2020, Laval a concrétisé l'une des promesses de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, en adoptant 3 plans directeurs qui ont guidé notamment la mise en œuvre de la Trame verte et bleue de Laval. Ces plans visent à poursuivre la transformation de Laval en une ville plus verte.

1. PLAN DE FORESTERIE URBAINE

Ce plan a pour but de placer l'arbre et les bois dans les principales préoccupations municipales et d'améliorer la gestion et la mise en valeur de la forêt urbaine.



2. PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES PUBLICS

Ce plan place les usagers et toute la population lavalloise au centre de la planification et de la réalisation d'espaces récréatifs accessibles, attrayants, confortables et sécuritaires.



3. PLAN DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS

Ce plan propose la mise en place d'un réseau de milieux naturels qui ciblera, à terme, la protection de 14 % du territoire.

À propos de la Trame verte et bleue

La Trame verte et bleue de Laval occupe une place importante dans le schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville. Également, Laval contribue à faire vivre le concept de trame verte et bleue initié par la Communauté métropolitaine de Montréal lors du déploiement de sa propre trame.

Des objectifs précis, une municipalité inspirée

Augmenter l'indice de canopée à 27 % du territoire et à 40 % dans les parcs

Aménager le territoire en valorisant le patrimoine agricole, naturel, bâti et paysager

Favoriser le développement de quartiers à l'échelle humaine contribuant au mieux-être des personnes

Desservir 100 % de la population par un milieu naturel ou un parc comprenant un espace naturalisé à une distance de marche d'au plus 800 mètres du domicile

Hausser la part modale de la mobilité active à 14 % d'ici 2031

Encourager le plein air et la pratique d'activités physiques pour tous les citoyens

