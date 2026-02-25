MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Plus de quarante ans après les impensables événements de la tragédie du sang contaminé au Canada, une mini-série documentaire, Du sang sur les mains, sera diffusée sur Illico+ à partir du 26 février.

La série en quatre parties est une chronique poignante des événements qui ont mené à l'infection par le VIH de 1 100 Canadiens, dont 700 atteints d'hémophilie et des milliers d'autres atteints de l'hépatite C, ainsi que leurs conséquences tragiques.

L'histoire fait des allers-retours entre le Canada et la France. Elle raconte comment les responsables des centres de transfusion sanguine des deux pays ont ignoré les premiers signaux d'alerte et sacrifié des vies pour de l'argent. Elle relate aussi comment, des années après les événements, ces responsables ont été accusés de négligence criminelle en distribuant sciemment des produits sanguins contaminés.

Le documentaire présente des entrevues avec des receveurs de sang contaminé et les membres de leurs familles des deux côtés de l'Atlantique. Ils nous livrent les récits déchirants de leur infection ou celle de leur enfant et racontent avec grande émotion la révélation de leur état à leurs proches, amis et collègues. Faisant preuve d'un courage et d'une résilience extraordinaires face à une maladie redoutable qui, à l'époque, s'accompagnait de désinformation et de stigmatisation, ils expliquent le combat mené pour leur santé, leur dignité et la justice pour toutes les victimes.

Le documentaire offre aussi les témoignages de médecins, de journalistes et de politiciens qui ont été étroitement impliqués dans les événements et leurs conséquences. Nous apprenons comment les associations représentant les patients se sont battues pour que l'ampleur de la tragédie soit reconnue publiquement, pour que les victimes soient indemnisées, pour qu'une commission d'enquête soit mise en place et, finalement, pour que le système d'approvisionnement en sang soit réformé, avec la faillite de la Croix-Rouge canadienne et la création d'Héma-Québec et de la Société canadienne du sang.

Aujourd'hui, quarante ans après la révélation de la catastrophe et près de trente ans après la publication du rapport final de la Commission d'enquête sur le système d'approvisionnement en sang au Canada, le rapport Krever, la Société canadienne de l'hémophilie (SCH) salue ce documentaire. Dans son plan stratégique 2026-2030, la SCH s'engage à « honorer l'héritage et l'histoire de l'organisation tout en se tournant vers l'avenir ». Au plus fort de la tragédie, la SCH a promis que la mort et les souffrances incommensurables endurées par les membres de sa communauté ne seraient pas vaines. Du sang sur les mains arrive à point nommé, alors que de sérieuses questions se posent quant à l'engagement continu des gouvernements, au Canada et à l'étranger, à rester vigilants face aux agents pathogènes émergents et à leur impact sur le système sanguin et la santé publique. Les leçons tirées de la tragédie du sang contaminé ne doivent jamais être oubliées.

