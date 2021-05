Cette dernière version de la technologie de génération automatique de texte (GAT) d'Arria offre une expérience repensée et originale grâce à un ensemble élargi d'analyses préconçues qui génèrent instantanément des résumés écrits contextualisés décrivant les éléments visuels du tableau de bord et les données sous-jacentes. Les renseignements essentiels qui pourraient être perdus en ayant seulement recours aux éléments visuels sont instantanément mis en évidence, communiqués et compris sans qu'il soit nécessaire de les explorer plus en profondeur. Les capacités de cette technologie sont accessibles au moyen d'assistants comme « Apps », ainsi que par l'entremise de la plateforme intégrée d'interrogation en langue naturelle appelée Arria Answers.

Par exemple, en utilisant l'outil préconçu d'analyse des tendances, les utilisateurs peuvent générer des récits qui explorent de multiples dimensions et mettent en évidence des changements dignes de mention, comme une analyse des ventes mensuelles ventilées par pays, produit et marché, qui formule dans des mots clairs une tendance inédite de croissance des ventes dans une région donnée. En quelques clics seulement, vous pouvez automatiquement transformer vos données en un récit écrit dans un langage clair que tout le monde peut lire et interpréter de la même manière.

« L'extension du tableau de bord Arria pour la plateforme Tableau s'inscrit dans notre mission d'aider les gens à consulter et à comprendre les données », a déclaré Brian Matsubara, vice-président régional, Alliances technologies mondiales chez Tableau. « Le langage naturel peut améliorer l'expérience de l'utilisateur et lui permettre d'obtenir immédiatement des données, quel que soit son rôle. Grâce à cette nouvelle version, il est vraiment facile pour les personnes qui ne sont pas des analystes des affaires ou des scientifiques des données d'obtenir rapidement des réponses à leurs questions. »

Cette annonce survient alors que les entreprises du monde entier s'efforcent d'élaborer des stratégies d'analyse des données qui favorisent l'efficacité, assurent le suivi du rendement des entreprises et optimisent le rendement du capital investi. Le repérage de renseignements clés dans des ensembles de données vastes et souvent complexes est essentiel au succès de tout programme d'analyse de données, mais c'est un défi que de nombreuses organisations doivent encore relever. Grâce à Arria pour Tableau 3.0, les utilisateurs du tableau de bord - tant ceux qui ont des compétences en analyse des données que ceux qui n'en ont pas - ont accès à des éléments visuels appuyés par des explications en langage naturel. Les téléspectateurs n'ont plus à essayer de déchiffrer l'histoire que racontent les graphiques et les tableaux, car l'histoire des données est racontée dans des mots que tout le monde peut comprendre.

Comme l'explique M. Gartner, « pour optimiser la valeur de l'utilisation des solutions d'analyse, de la veille stratégique et de la science des données, les responsables des données et de l'analyse doivent stimuler les consommateurs de contenu analytique en déployant des capacités plus conviviales pour eux, comme des aperçus automatisés, des récits axés sur les données et des catalogues. »

« Une culture véritablement axée sur les données a besoin d'une stratégie en matière de littératie des données qui démocratise ces dernières, mobilise ses intervenants et favorise l'adoption rapide par les utilisateurs. C'est ainsi que vous optimisez la valeur opérationnelle de la veille stratégique », a expliqué Sharon Daniels, chef de la direction d'Arria NLG. « Tableau est un chef de file dans la démocratisation des données, et la nouvelle version de notre extension va encore plus loin dans cette démocratisation. Les idées et les réponses rédigées en langage clair permettent aux utilisateurs d'obtenir rapidement l'information dont ils ont besoin. Une compréhension approfondie des données mène à une prise de décision rapide, et une prise de décisions mieux éclairée se traduit par des économies de coûts et d'excellents résultats d'affaires. »

Arria pour Tableau 3.0 intègre la technologie de langage naturel aux tableaux de bord Tableau et transforme la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs données, les comprennent et prennent leurs décisions.

Pour en savoir plus sur Arria pour Tableau 3.0, visionnez cette vidéo de présentation ou communiquez avec Arria.

À propos d'Arria NLG

Arria est le premier fournisseur mondial de technologie de génération automatique de texte (GAT). Le logiciel Arria reproduit le processus humain poussé d'analyse et de communication des données. Arria transforme de manière dynamique des volumes de données en récits écrits ou parlés à la vitesse de la machine et à grande échelle en conférant aux données le pouvoir du langage. Arria propose des applications de GAT préconçues et prêtes à l'emploi, et offre la capacité de concevoir et de personnaliser vos propres projets. Arria fournit des solutions dans plusieurs secteurs verticaux de l'industrie.

Personne-ressource pour les médias : Lyndsee Manna

[email protected]

Liens :

www.arria.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1504825/Arria_NLG_for_Tableau.jpg

SOURCE Arria NLG

Liens connexes

http://www.arria.com