La Civic Type R de 315 chevaux est le véhicule de série Honda le plus puissant jamais vendu au Canada

La Civic Type R continue d'offrir une valeur exceptionnelle pour une voiture de haute performance, avec un PDSF à partir de 50 050 $

La Civic Type R est le point culminant de la légendaire gamme Civic de 11e génération de Honda

MARKHAM, ON, le 27 oct. 2022 /CNW/ - La toute nouvelle Civic Type R 2023, le véhicule de série Honda le plus puissant et le plus performant jamais vendu au Canada, commencera à arriver chez les concessionnaires Honda du pays demain, avec un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF)1de 50 050 $.

« La Civic Type R 2023 est la Civic la plus puissante, la plus exaltante et la plus agréable à conduire de notre histoire, confirmant son statut déjà emblématique parmi les passionnés de Honda au Canada et dans le monde entier », a déclaré Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « La toute nouvelle Type R incarne ce qu'il y a de mieux en matière d'ingénierie Honda, tout en s'inspirant de notre esprit d'initiative et en tirant parti de nombreuses années de technologie éprouvée dans le domaine de la course. »

Prix et cotes de consommation de carburant de la Civic Type R 2023

Version PDSF1 PDSF1 incluant les frais de

transport de 1 780 $ Consommation de

carburant (L/100 KM)2

(ville/route/combinée) Civic Type R 50 050 $ 51 830 $ 10,8/8,3/9,7

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et près de 10 millions de voitures et de camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont actuellement construits. Honda Canada a investi plus de 6,5 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition de plus de 3 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Depuis sa création, Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada par l'entremise d'un réseau de plus de 280 concessionnaires partout au pays. Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur www.hondacanada.ca .

1 Le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) exclut les taxes, l'immatriculation, l'enregistrement, les frais de transport de 1 780 $ et les options. Les prix des concessionnaires peuvent varier. 2Cotes de consommation de carburant du modèle 2023. Utiliser à des fins de comparaison uniquement. Le kilométrage variera selon les habitudes de conduite, l'entretien du véhicule, les conditions routières et d'autres facteurs.

