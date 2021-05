La toute nouvelle Honda Civic 2022 arbore une conception épurée et moderne associée à un intérieur technologique axé sur l'humain, et équipé de systèmes de sécurité active et passive avancés. Dévoilée le 28 avril, la 11 e génération de la Civic poursuit la tradition d'innovation, de leadership en matière de conception et de dynamique de conduite de premier plan. Elle sera construite par des associés de production compétents et expérimentés, à l'aide de plusieurs nouveaux processus de pointe.

35 ans de fabrication en Amérique du Nord

La Civic est construite en Amérique du Nord depuis 35 ans, avec près de 11 millions d'unités produites aux États-Unis et au Canada. HCM fabrique la Civic berline sans interruption depuis 33 ans, plus longtemps que toute autre usine Honda dans le monde qui produit actuellement des Civic. La 11e génération poursuivra cette tradition avec la production de la Civic berline à Alliston, en Ontario, et pour la première fois, la Civic à hayon sera fabriquée aux États-Unis, à l'usine de l'entreprise à Greensburg, en Indiana. Toute la production de la Civic en Amérique du Nord utilisera des pièces d'origine nationale et internationale.

En tant que modèle automobile le plus ancien de Honda, les Nord-Américains ont acheté plus de 14,2 millions de Civic depuis 1973. Chaque Honda Civic berline vendue au Canada est fabriquée à HCM. La Civic est la voiture de tourisme la plus vendue au Canada depuis 23 années consécutives et l'une des trois voitures de tourisme les plus vendues en Amérique au cours des 48 dernières années. Avec des ventes de plus de 1,65 million d'unités au cours des cinq dernières années, la Civic est le modèle le plus vendu aux États-Unis - voiture ou camion léger - auprès des premiers acheteurs, des milléniaux, de la génération Z et des clients multiculturels, depuis le lancement du modèle 10e génération en 2015.

La toute nouvelle Civic marque un retour vers les valeurs fondamentales de conception de Honda, avec une conception intérieure plus simple et plus épurée, une orientation qui façonnera également la conception des futurs modèles Honda. Cette approche axée sur l'humain s'inspire de la philosophie classique de Honda « Humain Maximum/Machine Minimum » qui maximise l'espace de l'habitacle pour les passagers, tout en minimisant l'espace requis pour les composants mécaniques.

« Ce que nous avons accompli avec la Honda Civic, c'est de la faire passer à un niveau supérieur de sophistication », déclare Clement D'Souza, vice-président principal de HCM. « Nous avons créé cette apparence épurée et moderne en utilisant des technologies nouvelles et inédites pour la Civic, ce qui a donné naissance à la Civic la plus avancée sur le plan technologique de tous les temps et dotée d'une conception raffinée et innovante. »

Fabrication de la Honda Civic berline 2022

Les ingénieurs de HCM ont mis à profit leur expérience de plus de trois décennies dans la production de Civic pour relever un certain nombre de nouveaux défis afin de construire la Civic 2022 à la pointe de la technologie, notamment de nouvelles technologies de production et la responsabilité de soutenir les autres usines Honda dans le monde qui construiront la 11e génération de la Civic.

Confrontés à des restrictions de voyage en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 qui a empêché les ingénieurs de recherche et développement de Honda du Japon et l'équipe d'ingénierie de production des États-Unis de se rendre au Canada, les ingénieurs de HCM ont assumé un rôle plus important dans la préparation de la Civic berline 2022 pour la production en série.

Grâce à l'utilisation intensive d'adhésifs structurels, l'équipe a créé la carrosserie la plus rigide jamais vue pour la Civic, rehaussant son esprit de plaisir de conduire, tout en réduisant le poids pour aider à améliorer l'efficacité énergétique.

La Civic est dotée pour la première fois d'un toit brasé au laser, utilisant la toute dernière technologie de Honda pour ce processus qui joint le toit aux panneaux latéraux de la carrosserie pour une apparence extérieure sans joints et une carrosserie encore plus solide.

Pour la première fois, HCM applique de la mousse pulvérisée dans les parties creuses de la structure de la carrosserie de la Civic berline pour réduire la transmission du bruit, contribuant ainsi à créer la Civic la plus silencieuse de l'histoire.

L'utilisation intensive d'aluminium, y compris un capot en aluminium installé pour la première fois sur la Civic berline, contribue à améliorer le rendement énergétique.

La nouvelle surface souple et sans joint de la planche de bord a nécessité un tout nouveau processus de production, ce qui a permis de créer une conception simple et épurée pour éliminer l'encombrement visuel qui pourrait se refléter dans le pare-brise et améliorer la facilité de conduite.

L'installation d'un nouveau panneau à mailles en nid d'abeille qui s'étend sur l'avant de la planche de bord dissimule les bouches de ventilation tout en offrant une apparence élégante et simple.

HCM fabrique le moteur 4 cylindres de 2,0 litres qui développe 158 ch à 6 500 tr/min (SAE nette) et 138 lb-pi de couple à 4 200 tr/min (SAE net).

L'usine de moteurs Honda d'Anna, dans l' Ohio , fabrique le 4 cylindres turbo de 1,5 litre qui développe 180 ch à 6 000 tr/min (SAE nette) et 177 lb-pi de couple entre 1 700 et 4 500 tr/min (SAE net).

