La toile Le Christ en tant qu'homme des douleurs sera proposée aux enchères après la vente record du portrait Jeune homme tenant un médaillon de Botticelli qu'a enregistrée Sotheby's en janvier 2021. La toile, qui a été vendue pour 92,2 millions de dollars, est l'un des portraits les plus précieux de toute époque jamais vendus, l'une des œuvres de maîtres anciens les plus précieuses jamais vendues aux enchères, et l'œuvre la plus précieuse jamais vendue aux enchères dédiées aux maîtres anciens. En dépit de la vente historique conclue plus tôt cette année, les œuvres de Botticelli - toutes périodes confondues - demeurent extrêmement rares aux enchères. Ses œuvres tardives, en particulier, apparaissent très rarement sur le marché. Seules trois autres œuvres de cette période (soit après 1492) sont connues comme étant aux mains de propriétaires privés.

Voici la déclaration de George Wachter, président et cochef mondial du département des maîtres anciens de Sotheby's : « Proposer aux enchères une œuvre de Botticelli de cette qualité est un événement majeur dans le monde des maîtres anciens, mais le faire un an après la vente historique du Jeune homme tenant un médaillon est un événement qui ne se produit qu'une fois par génération. Ce tableau extraordinaire est un excellent exemple de ce qui fait de Botticelli un artiste aussi captivant, c'est-à-dire son style visuel audacieux allié à son approche humaine singulière à l'égard du portrait. En illustrant le Christ après sa persécution - un thème plutôt difficile et sombre -, Botticelli a créé un portrait extrêmement complexe et émouvant qui est tout à fait intemporel. »

Voici la déclaration de Christopher Apostle, chef du département des maîtres anciens chez Sotheby's à New York : « Au cours des dix dernières années de sa vie, Botticelli a créé des œuvres très différentes de celles de son début de carrière, qui est considéré par plusieurs comme l'incarnation même des idéaux de l'humanisme et de la beauté de la Renaissance. Le Christ en tant qu'homme des douleurs est une représentation extraordinairement réaliste du Christ qui symbolise sa souffrance et sa mort, mais avec une profonde humanité qui caractérise les portraits de Botticelli. Témoignant de la divinité du Christ avec une dimension psychologique étonnante, la peinture met en lumière l'intense spiritualité de l'artiste, qui a grandement influencé la fin de sa carrière et de sa vie. Elle présente une vision unique de Botticelli en tant qu'homme et en tant qu'artiste. »

Du 7 au 11 octobre, Le Christ en tant qu'homme des douleurs sera dévoilé dans le cadre d'une exposition publique à Hong Kong, où l'intérêt pour l'artiste a atteint un sommet historique à Sotheby's et sur la scène artistique globale. En effet, le tableau Jeune homme tenant un médaillon a été sous-enchéri par un collectionneur asiatique et, l'an dernier, une exposition des œuvres de l'artiste au Hong Kong Museum of Art (Botticelli and His Times - Masterworks from the Uffizi, ouvert du 23 octobre jusqu'en février 2021) a connu un énorme succès.

Après l'exposition à Hong Kong, Le Christ en tant qu'homme des douleurs entreprendra une tournée mondiale de Los Angeles à Londres, en passant par Dubaï avant de retourner à New York pour une exposition prévente en janvier.

