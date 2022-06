Le gouvernement thaïlandais a fait du modèle économique du BCG un programme national visant à favoriser le développement économique durable et à contribuer à atteindre les objectifs environnementaux et climatiques. La Thaïlande a également affirmé que le modèle BCG était au cœur de sa présidence des réunions de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) tout au long de 2022.

« La Thaïlande est à l'avant-garde et fait figure de pionnière dans l'application des principes du BCG. Nous soutenons et favorisons les concepteurs thaïlandais, les entreprises basées sur la conception et les entreprises thaïlandaises en démarrage, de sorte que beaucoup d'entre eux deviennent des modèles à suivre pour l'industrie », a souligné M. L. Kathathong Thongyai, cadre au Département de promotion du commerce international du ministère du Commerce.

Les consommateurs et les entreprises du monde entier se transforment de plus en plus en citoyens soucieux de l'environnement. Le sondage Global Sustainability Study 2021 a révélé que 85 % des gens dans le monde ont modifié leur comportement d'achat en adoptant de nouveaux comportements plus durables au cours des cinq dernières années.

Reconnues pour leur savoir-faire, les entreprises thaïlandaises utilisent la conception et la technologie pour transformer les déchets naturels et industriels en une multitude de produits qui ravissent les consommateurs, tout en assurant la durabilité.

« Nous utilisons depuis longtemps des coupes, des déchets de bois et de la sciure dans les produits que nous exportons au Japon et ailleurs. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est prendre le problème à la racine en intégrant l'objectif du zéro déchet dans la conception dès le départ », a déclaré M. Jirachai Tangkitngamwong, directeur, Recherche et développement, Marketing, à Deesawat Industries, un fabricant de meubles et de revêtements de sol qui a présenté de nouvelles collections pendant la semaine de la conception de Milan.

L'entreprise est l'un des lauréats de la désignation DEWA/DEWI, un acronyme signifiant la conception à partir de déchets agricoles et la conception à partir de déchets industriels, qui est décernée par le gouvernement thaïlandais pour promouvoir des initiatives visant à développer l'utilisation créative du recyclage et le développement de nouveaux matériaux écologiques conviviaux dans la fabrication de produits axés sur le style de vie.

Un autre lauréat de la désignation, New Arriva, qui est mieux connu pour sa marque Qualy, produit des articles de décoration fabriqués à partir de matériaux naturels et de filets de pêche, de sacs et de bouteilles en plastique recyclé. L'entreprise qui participe régulièrement à des salons internationaux de décoration intérieure exporte ses produits écologiques dans plus de 50 pays.

UPCYDE, un fabricant de chaussures de mode qui vise à favoriser la durabilité dans les industries de la mode et de l'agriculture en recyclant une partie de la grande quantité de déchets agricoles, a également reçu la désignation. UPCYDE mélange des feuilles de bananier séchées avec du caoutchouc pour en fabriquer un matériau plus durable appelé cuir de feuille.

Alors que la durabilité devient l'objectif sociétal qui façonne le monde, un potentiel prometteur attend à la fois les créateurs de produits respectueux de l'environnement et les consommateurs, ce qui fait naître l'espoir d'un monde plus vert.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1843904/BetheChange_DITP2.jpg

SOURCE DITP

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : DITP, [email protected]