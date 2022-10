BANGKOK, 12 octobre 2022 /CNW/ - La Thaïlande a reçu l'immense honneur d'accueillir la Coopération économique Asie-Pacifique, ou APEC, en novembre 2022. Ce rôle est assorti de possibilités majeures et de tâches tout aussi importantes pour la Thaïlande, en raison de l'importance ancrée de l'APEC et du contexte unique de l'année.

L'APEC a été créée en 1989 avec la Thaïlande comme membre cofondateur. Depuis, l'important forum de coopération économique compte 21 grandes économies de la région Asie-Pacifique.

La Thaïlande accueille l'APEC 2022 pour rétablir les liens et donner à la région les moyens d'exploiter de nouvelles possibilités

Au fil des décennies, la valeur fondamentale de l'APEC a continué de promouvoir l'intégration économique régionale. À l'heure actuelle, l'APEC est fort de plus de 2,8 milliards d'habitants et d'un PIB combiné de plus de 53 billions de dollars américains, soit plus de la moitié du PIB mondial et du commerce international.

Alors que le pays organise la première réunion suivant le ralentissement de la pandémie de COVID-19, le thème retenu par la Thaïlande pour l'APEC en 2022, « Ouverture. Connexion. Équilibre » indique les principaux résultats escomptés : ouvrir la région aux possibilités, établir des liens entre toutes les dimensions et aider à atteindre un équilibre dans tous les aspects.

Les 21 économies membres de l'APEC profitent de la réunion annuelle pour discuter des moyens visant à faciliter le commerce et le progrès économique dans un éventail de dimensions, ce qui devrait être particulièrement avantageux cette année en raison de leur besoin de renouer, de découvrir de nouvelles possibilités de croissance et de renforcer la résilience face aux défis émergents.

Parmi les initiatives menées par la Thaïlande conformément à ces objectifs, mentionnons : rafraîchir le dialogue sur la Zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique (ZLEAP) dans une optique post-COVID-19, former un Groupe de travail sur le passage sécuritaire pour coordonner la reprise sécuritaire et harmonieuse des déplacements transfrontaliers et assurer l'appui des objectifs de Bangkok sur l'économie biocirculaire verte (BCG) en tant que document de premier plan engageant l'APEC dans une économie respectueuse de l'environnement.

En outre, la Thaïlande a consacré toute son année à titre d'hôte à soutenir la technologie numérique et l'innovation afin de développer les capacités humaines, promouvoir l'accès au financement pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME), autonomiser les femmes grâce à une participation économique plus inclusive, et appuyer le tourisme durable.

À la vue des problèmes engendrés par la COVID-19, l'APEC se prépare en 2022 non seulement à revitaliser ses économies, mais aussi à en ressortir plus forte et mieux équipée pour assurer sa prospérité à long terme. La Thaïlande, dans son rôle d'hôte, sera en mesure de présenter ses capacités en tant que membre fondateur du forum.

La Semaine des dirigeants économiques de l'APEC se déroulera du 14 au 19 novembre 2022, tandis que la réunion des dirigeants économiques de l'APEC aura lieu du 18 au 19 novembre à Bangkok. Une série de réunions se tiendront avant la réunion principale, notamment la réunion finale des hauts fonctionnaires de l'APEC et la réunion ministérielle de l'APEC, à laquelle participent les ministres du Commerce et les ministres des Affaires étrangères.

