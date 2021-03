TORONTO, le 1er mars 2021 /CNW/ - La date cible de la reprise des vols de Porter Airlines est repoussée au 19 mai.

« La mise en œuvre de règles de voyage plus restrictives par les gouvernements depuis notre dernière mise à jour rend un redémarrage au début du printemps non viable », a déclaré Michael Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. « Même s'il y a des signes de progrès pour contenir la pandémie, il est nécessaire de recentrer nos prévisions en fonction de l'évolution des conditions. Nous demeurons optimistes sur le fait que les choses évoluent dans la bonne direction, mais il est possible que cette date provisoire doive aussi être modifiée si les vaccinations n'accélèrent pas pour permettre l'assouplissement des restrictions de voyage. »

Porter avait précédemment fixé au 29 mars sa date de redémarrage provisoire. Des mises à jour seront fournies dans les semaines à venir sur l'état des vols. Les opérations ont été temporairement suspendues le 21 mars 2020 en raison de la COVID-19.

