Un sondage sur les voyages mené par Time Out révèle que plus du tiers des gens prévoient une escapade en ville en 2021

LONDRES, 25 février 2021 /CNW/ - Time Out, l'entreprise mondiale de médias et d'hébergement qui aide les gens à explorer et à découvrir l'âme des villes, lance son premier sondage mondial sur les voyages. Les résultats du sondage révèlent que les voyageurs sont à la recherche d'une fusion entre la ville et la nature pour leurs futurs voyages. Cette tendance émergente fait suite aux résultats du sondage mené à l'échelle mondiale auprès de plus de 21 000 personnes, qui indique que plus d'un tiers d'entre elles prévoient une escapade en ville cette année.

Même si la pandémie a vidé les centres-villes en 2020, le sondage révèle qu'autant de voyageurs ont envie de profiter de la culture et de la diversité uniques des vacances en ville (41 %) en 2021 que de planifier des escapades dans la nature et à la campagne (42 %). Plus de gens chercheront à voyager avec leur partenaire (16 %) et leur famille (14 %) qu'avec des amis (10 %), la majorité (67 %) d'entre eux affirmant qu'ils voyageront en avion.

Un répondant sur cinq (19 %) souhaite voyager en ville et dans la nature cette année. C'est ce qui a amené les rédacteurs en chef de Time Out du monde entier à convenir que, lorsque les voyages reprendront, il y aura un plus grand attrait pour les expériences de voyage combinant la ville et la nature. Cette tendance pour les « voyages fusions » consiste à explorer les quartiers urbains et leurs scènes culinaires, tout en découvrant des attractions et des lieux culturels moins fréquentés. Après quelques jours d'exploration urbaine, les voyageurs s'aventureront à la recherche de sentiers de randonnée, de grands espaces et d'autres activités de plein air à proximité.

James Manning, rédacteur en chef international de Time Out, a déclaré : « L'année a été difficile pour la vie urbaine et pour les déplacements, alors il est incroyablement encourageant que notre sondage sur les voyages révèle un énorme intérêt pour les séjours en ville en 2021. Nous croyons que les villes rebondiront plus rapidement que ce à quoi tout le monde s'attend, compte tenu de l'énorme demande refoulée pour les restaurants, les bars, la culture et la vie nocturne. Quoi qu'il en soit, nous nous attendons à ce que l'augmentation du nombre de voyages dans la nature se poursuive, de nombreuses personnes préférant encore les activités de plein air. Le « voyage fusion » combine le meilleur des deux mondes, soit l'ambiance de la ville permettant à une vague de voyageurs de découvrir les nouveaux phénomènes urbains découlant de l'arrêt causé par la pandémie à l'échelle mondiale, au sentiment de détente (dans le respect de la distanciation physique) que procure une escapade dans la nature. »

Les experts urbains de Time Out ont identifié 15 destinations urbaines de choix pour un « voyage fusion » lorsque les voyages internationaux reprendront : DESCRIPTION COMPLÈTE ICI.

