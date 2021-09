« La tendance des mises en chantier d'habitations sur six mois a diminué, de juillet à août, et le nombre total de mises en chantier a continué de baisser par rapport aux sommets atteints plus tôt cette année, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. En août, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs a diminué dans les centres urbains du Canada, ce qui s'est soldé par une baisse globale du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier pour le mois. Cependant, selon la tendance et le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier, le niveau d'activité demeure élevé par rapport aux normes historiques. Parmi les marchés de Montréal, de Toronto et de Vancouver, seul celui de Toronto a enregistré une augmentation du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier en août, grâce à une croissance modeste dans le segment des logements collectifs. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 270 744 en juillet à 260 239 en août, ce qui représente une baisse de 3,9 %. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 4,7 % en août pour s'établir à 235 782. Il a baissé de 5,7 % dans le segment des logements collectifs et de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 173 120 et à 62 662 en août.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 24 457.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de septembre le 18 octobre à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







août 2020 août 2021 % août 2020 août 2021 % août 2020 août 2021 %

Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

71 59 -17 5 3 -40 76 62 -18

Î.-P.-É.

25 31 24 144 37 -74 169 68 -60

N.-É.

151 106 -30 148 70 -53 299 176 -41

N.-B.

78 111 42 288 197 -32 366 308 -16

Atlantique

325 307 -6 585 307 -48 910 614 -33

Qc

442 543 23 3 214 2 565 -20 3 656 3 108 -15

Ont.

2 125 2 630 24 7 993 6 329 -21 10 118 8 959 -11

Man.

158 261 65 237 296 25 395 557 41

Sask.

85 132 55 120 41 -66 205 173 -16

Alb.

722 1 250 73 1 015 1 410 39 1 737 2 660 53

Prairies

965 1 643 70 1 372 1 747 27 2 337 3 390 45

C.-B.

645 673 4 2 867 2 950 3 3 512 3 623 3

Canada(10 000+) 4 502 5 796 29 16 031 13 898 -13 20 533 19 694 -4

Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission 35 23 -34 89 26 -71 124 49 -60

Barrie

69 89 29 4 248 ## 73 337 362

Belleville

40 45 13 5 50 ## 45 95 111

Brantford

146 94 -36 56 196 250 202 290 44

Calgary

211 524 148 525 586 12 736 1 110 51

Edmonton

371 521 40 454 755 66 825 1 276 55

Grand Sudbury 23 8 -65 12 2 -83 35 10 -71

Guelph

19 19 - 0 12 ## 19 31 63

Halifax

84 32 -62 106 11 -90 190 43 -77

Hamilton

77 61 -21 235 638 171 312 699 124

Kelowna

45 57 27 158 369 134 203 426 110

Kingston

21 43 105 62 14 -77 83 57 -31

Kitchener-Cambridge-Waterloo 97 86 -11 103 384 273 200 470 135

Lethbridge

31 27 -13 5 21 320 36 48 33

London

168 201 20 68 209 207 236 410 74

Moncton

16 28 75 127 179 41 143 207 45

Montréal

170 155 -9 1 984 1 982 0 2 154 2 137 -1

Oshawa

71 137 93 647 146 -77 718 283 -61

Ottawa-Gatineau 303 287 -5 1 472 648 -56 1 775 935 -47

Gatineau

8 32 300 149 34 -77 157 66 -58

Ottawa

295 255 -14 1 323 614 -54 1 618 869 -46

Peterborough

31 54 74 68 158 132 99 212 114

Québec

60 35 -42 721 135 -81 781 170 -78

Regina

19 49 158 63 9 -86 82 58 -29

Saguenay

15 49 227 2 19 ## 17 68 300

St. Catharines-Niagara 101 134 33 102 63 -38 203 197 -3

Saint John

14 29 107 24 2 -92 38 31 -18

St. John's

61 47 -23 4 3 -25 65 50 -23

Saskatoon

58 75 29 51 22 -57 109 97 -11

Sherbrooke

24 28 17 120 110 -8 144 138 -4

Thunder Bay

5 10 100 0 0 - 5 10 100

Toronto

491 776 58 4 752 3 253 -32 5 243 4 029 -23

Trois-Rivières 12 22 83 12 6 -50 24 28 17

Vancouver

312 253 -19 2 208 1 650 -25 2 520 1 903 -24

Victoria

43 59 37 181 513 183 224 572 155

Windsor

55 58 5 113 76 -33 168 134 -20

Winnipeg

129 217 68 198 273 38 327 490 50

Toutes les régions 3 427 4 332 26 14 731 12 768 -13 18 158 17 100 -6

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.







































Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes





















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juillet 2021 août 2021 % juillet 2021 août 2021 % juillet 2021 août 2021 %

Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

432 531 23 256 38 -85 688 569 -17

Î.-P.-É.

482 333 -31 900 444 -51 1 382 777 -44

N.-É.

1 383 1 069 -23 3 550 797 -78 4 933 1 866 -62

N.-B.

1 035 928 -10 3 278 2 355 -28 4 313 3 283 -24

Qc

8 510 8 206 -4 50 825 40 052 -21 59 335 48 258 -19

Ont.

26 435 26 518 0 64 260 73 242 14 90 695 99 760 10

Man.

2 891 2 969 3 3 144 3 552 13 6 035 6 521 8

Sask.

1 257 1 502 19 1 068 492 -54 2 325 1 994 -14

Alb.

13 800 13 255 -4 16 809 16 624 -1 30 609 29 879 -2

C.-B.

7 688 7 351 -4 39 480 35 524 -10 47 168 42 875 -9

Canada (10 000+) 63 913 62 662 -2 183 570 173 120 -6 247 483 235 782 -5

Canada (toutes les régions) 81 257 80 747 -1 189 483 179 493 -5 270 744 260 239 -4

Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission 269 253 -6 228 312 37 497 565 14

Barrie

589 567 -4 2 820 2 976 6 3 409 3 543 4

Belleville

389 434 12 48 600 ## 437 1 034 137

Brantford

115 407 254 0 2 352 ## 115 2 759 ##

Calgary

6 102 5 901 -3 10 800 7 032 -35 16 902 12 933 -23

Edmonton

6 055 5 515 -9 5 208 9 060 74 11 263 14 575 29

Grand Sudbury 160 49 -69 264 24 -91 424 73 -83

Guelph

200 178 -11 1 884 144 -92 2 084 322 -85

Halifax

735 349 -53 2 688 132 -95 3 423 481 -86

Hamilton

889 546 -39 2 124 7 656 260 3 013 8 202 172

Kelowna

943 967 3 4 500 4 428 -2 5 443 5 395 -1

Kingston

385 467 21 192 168 -13 577 635 10

Kitchener-Cambridge-Waterloo 907 995 10 5 124 4 608 -10 6 031 5 603 -7

Lethbridge

480 329 -31 276 252 -9 756 581 -23

London

1 971 2 003 2 4 764 2 508 -47 6 735 4 511 -33

Moncton

312 294 -6 1 260 2 148 70 1 572 2 442 55

Montréal

2 707 2 377 -12 27 894 24 656 -12 30 601 27 033 -12

Oshawa

1 464 1 583 8 1 920 1 752 -9 3 384 3 335 -1

Ottawa-Gatineau 3 744 2 795 -25 4 644 7 776 67 8 388 10 571 26

Gatineau

980 309 -68 456 408 -11 1 436 717 -50

Ottawa

2 764 2 486 -10 4 188 7 368 76 6 952 9 854 42

Peterborough 446 417 -7 0 1 896 ## 446 2 313 419

Québec

1 008 589 -42 15 636 1 620 -90 16 644 2 209 -87

Regina

392 508 30 288 108 -63 680 616 -9

Saguenay

196 425 117 192 228 19 388 653 68

St. Catharines-Niagara 1 293 1 396 8 864 756 -13 2 157 2 152 0

Saint John

244 269 10 1 056 24 -98 1 300 293 -77

St. John's

376 414 10 240 36 -85 616 450 -27

Saskatoon

792 958 21 588 264 -55 1 380 1 222 -11

Sherbrooke 621 674 9 888 1 320 49 1 509 1 994 32

Thunder Bay 125 65 -48 720 0 -100 845 65 -92

Toronto

8 134 7 788 -4 38 328 39 036 2 46 462 46 824 1

Trois-Rivières 259 383 48 1 056 72 -93 1 315 455 -65

Vancouver

2 581 2 523 -2 21 816 19 800 -9 24 397 22 323 -9

Victoria

785 813 4 6 444 6 156 -4 7 229 6 969 -4

Windsor

634 607 -4 432 912 111 1 066 1 519 42

Winnipeg

2 389 2 464 3 2 532 3 276 29 4 921 5 740 17

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.















Source : Centre d'analyse de marché, SCHL















## non calculable / valeurs extrêmes





















