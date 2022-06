La tempête derecho se classe au 6e rang des sinistres assurés au Canada

La puissante tempête, décrite comme un derecho, a eu une grande portée et a touché un corridor densément peuplé à travers le sud de l'Ontario et au Québec. Près de 30 000 foyers en Ontario et au Québec ont été privés d'électricité pendant plus d'une semaine après la tempête. Bien que la grêle et les pluies torrentielles aient accompagné la tempête, c'est le vent qui a causé la plupart des dommages matériels.

L'événement derecho se classe au sixième rang des sinistres assurés au Canada et un triste rappel du risque croissant que les changements climatiques posent aux communautés du pays. Le BAC continue de militer pour l'adoption d'une stratégie nationale d'adaptation qui se traduira par des mesures concrètes à court terme qui rehausseront la défense climatique du Canada. Tous les ordres de gouvernement doivent agir de toute urgence pour donner la priorité aux investissements qui réduisent l'impact de ces phénomènes météorologiques extrêmes sur les familles et les collectivités.

Les dommages causés par le vent sont généralement couverts par les polices d'assurance habitation ou entreprise ou les polices d'assurance automobile sans collision ni versement. Le BAC rappelle aux résidents touchés que l'industrie de l'assurance s'engage à aider ses clients tout au long du processus de réclamation pour cet événement ou tout autre événement météorologique extrême.

Le BAC a déployé son Unité mobile d'aide à la communauté, immédiatement après la tempête du 21 mai pour aider les résidents touchés qui ont des questions sur l'assurance. Dans le sud de l'Ontario, où les dommages ont été les plus importants, le BAC était sur le terrain à Ottawa, avec son Unité, dans les plus brefs délais. L'Unité continue d'exercer ses activités virtuellement. D'ailleurs, les consommateurs qui ont des questions concernant l'assurance sont invités à communiquer avec le BAC au 1-844-227-5422 ou à l'adresse : [email protected]. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les assurances, en ce qui a trait à cette tempête et aux phénomènes météorologiques extrêmes en général, veuillez consulter le site suivant : http://www.ibc.ca/on/disaster/wind.

Il est possible d'en faire plus pour prévenir les dommages et les blessures que causent les vents violents en apportant des modifications peu coûteuses, mais efficaces, aux codes du bâtiment nationaux et provinciaux. Le Canada doit élaborer un plan global pour combler les lacunes en matière de gouvernance et améliorer la défense climatique dans son ensemble. Il faut notamment investir dans de nouvelles infrastructures pour réduire les répercussions des inondations et des incendies sur les collectivités, mieux aménager le territoire et adopter des mesures incitatives pour que le lotissement d'habitations et d'entreprises se fasse à l'extérieur des zones les plus à risque. Le BAC s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec le secteur privé, les premiers intervenants et les gouvernements afin d'améliorer le niveau de préparation et de résilience du Canada face aux événements météorologiques extrêmes.

Le montant des dommages assurés est une estimation fournie par CatIQ (www.catiq.com) aux termes d'une licence du BAC.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est l'association sectorielle nationale représentant les sociétés privées d'assurance habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la grande majorité du marché de l'assurance de dommages au Canada. Depuis plus de 50 ans, le BAC travaille avec les gouvernements de tout le pays pour veiller à ce que l'assurance habitation, automobile et entreprise soit à la portée de tous les Canadiens. Le BAC appuie la vision de consommateurs et de gouvernements qui ont confiance en l'industrie privée de l'assurance de dommages et lui accordent leur soutien et leur estime. Il se fait le champion des enjeux importants et informe les consommateurs sur les façons de protéger leurs maisons, leurs véhicules, leurs entreprises et leurs biens.

Pour lire les communiqués de presse et obtenir plus d'information, visitez le Centre des médias du BAC à l'adresse www.ibc.ca .

