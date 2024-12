TIANJIN, Chine, 8 décembre 2024 /CNW/ - La zone de développement économique et technologique de Tianjin (« TEDA »), établie en 1984 après l'approbation du gouvernement populaire central de la Chine, souligne son quarantième anniversaire. Ce jalon important met en lumière la transformation d'une terre stérile d'alcali en première zone de développement économique nationale du pays. La zone offre l'un des environnements d'investissement les plus favorables de la Chine, affichant la plus grande production économique et le plus haut degré d'intégration au monde. La TEDA appuie 10 parcs industriels sur 403 kilomètres carrés, et 53 400 entreprises y sont établies.

La Chine continue de faire preuve d'une grande ouverture au cours des dernières années pour créer une marque d'investissement. « En tant que pionnière de la réforme et de l'ouverture, la TEDA a établi un climat d'affaires de premier plan pour les investissements afin de cultiver une croissance durable et de stimuler l'innovation », a déclaré Hong Shicong, chef du comité administratif de la TEDA.

Tirant parti de la réflexion stratégique, des retombées industrielles et des services synergiques, la TEDA a été la première zone de développement économique sur le plan de l'impact global en Chine pendant 16 années consécutives. À la fin de 2023, la TEDA avait accueilli 6 478 projets d'investissement étranger de 97 pays et régions, dont 573 projets de 124 entreprises figurant au palmarès Fortune 500, pour des investissements étrangers totalisant 69,557 milliards de dollars américains.

La TEDA s'engage à aider les entreprises multinationales à s'établir et créer des liens avec les marchés potentiels et les chaînes industrielles en Chine. En 1992, la création de la première société multinationale de haute technologie en propriété exclusive et à grande échelle, Motorola China, a inauguré une nouvelle ère de communication sans fil en Chine, marquant le début par la TEDA de son parcours continu d'efforts visant à promouvoir l'environnement commercial et les exigences légales en matière de construction.

Lors de sa création, la TEDA a mis en œuvre des politiques flexibles d'utilisation des terres qui ont poussé à l'introduction de droits d'utilisation des terres de 70 ans par le biais d'accords de location de terres en Chine. À mesure que la région progressait, la TEDA a établi des règlements de référence en matière de protection du travail, établissant un précédent dans le paysage législatif pertinent de la Chine. Ces innovations lui ont valu d'être reconnue comme l'un des gouvernements locaux les plus novateurs de la Chine par « Impact China ».

La grappe industrielle d'une valeur de centaines de milliards de yuans de la TEDA facilite le développement de talents techniques et la fabrication de chaînes industrielles au sein des secteurs de l'automobile, des TI, des nouveaux matériaux chimiques, des produits pharmaceutiques et de la santé, et plus encore.

Située à l'intersection du plan d'intégration Beijing-Tianjin-Hebei et de la région de la baie de Bohai, la TEDA est efficacement intégrée à 162 services gouvernementaux interprovinciaux dans la région. Des services de consultation professionnels tiers sont offerts pour soutenir les canaux de financement, d'exploitation, de gestion, de recrutement de talents et de vente.

