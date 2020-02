La technologie vidéo intelligente de Hikvision contribue à la mise en place d'un milieu de travail « zéro accident » à la mine de charbon Jiangzhuang

Située dans la province chinoise du Shangdong et couvrant une superficie souterraine de 43 kilomètres carrés, la mine de charbon Jiangzhuang, qui produit plus de 1,8 million de tonnes de houille chaque année, devait relever de tels défis. Comme la priorité absolue de l'équipe de direction de la mine est d'assurer la sécurité des travailleurs, les pratiques de travail et de production sont surveillées 24 heures sur 24 afin de minimiser les risques d'accident.

Kong Qingwei, directeur du bureau de répartition de la mine de charbon Jiangzhuang, déclare : « Nous devons trouver des solutions immédiates aux situations dangereuses qui caractérisent la mine, qu'elles découlent de facteurs environnementaux, de machines peu performantes ou d'employés ne respectant pas les procédures de travail autorisées. »

Bien que la mine investisse massivement dans l'équipement de sécurité et dans la formation des travailleurs à cet effet, son système de surveillance vieillissant compliquait la supervision de la santé et de la sécurité dans des secteurs essentiels de l'exploitation. « Avec notre ancien système de surveillance, nous devions garder un œil sur environ 30 écrans, 24 heures sur 24, et la qualité d'image était moins qu'optimale en raison de la faible luminosité ou de la pollution par la lumière », affirme Kong Qingwei. « En plus de rendre notre tâche extrêmement difficile et éprouvante, cela avait une incidence négative sur notre capacité à réagir suffisamment rapidement aux situations dangereuses. »

Maximiser la sécurité des travailleurs au moyen de la technologie vidéo intelligente de Hikvision

Pour résoudre ces problèmes liés à la santé et à la sécurité, la mine de charbon Jiangzhuang a mis en place un système intelligent de commande et de surveillance vidéo conçu par Hikvision.

La solution de Hikvision procure des images vidéo parfaitement claires, même lorsque la luminosité est faible ou qu'il y a pollution par la lumière en raison des phares ou des bandes réfléchissantes. La qualité et la clarté des images assurent que les risques éventuels sont repérés plus rapidement et plus facilement, permettant ainsi à l'équipe responsable de la sécurité d'intervenir avec une plus grande célérité et de protéger la main-d'œuvre de l'ensemble de la mine.

Mis à part leurs capacités améliorées en matière d'imagerie, les caméras de Hikvision sont munies de technologies intégrées d'apprentissage profond pour cerner et résoudre automatiquement les risques pour la sécurité et la santé que pose la mine, et ce, en temps réel. Plus précisément, les caméras peuvent déterminer quand les employés dérogent aux procédures de travail approuvées et émettre des alertes destinées à l'équipe assurant la sécurité, ce qui permet de dépêcher le personnel requis avant que ne survienne un accident.

Par exemple, il est interdit aux travailleurs de s'approcher trop près des treuils pendant leurs activités en raison des risques que cela pose, mais il est difficile d'assurer un suivi en ce sens avec des caméras vidéo traditionnelles. « Le nouveau système de Hikvision améliore la sécurité des travailleurs en surveillant les zones en périphérie des treuils et d'autres équipements et en émettant des alertes lorsqu'un employé est trop près de ceux-ci », soutient Kong Qingwei.

Améliorer la santé et la sécurité des travailleurs grâce à des constatations utiles et utilisables en temps réel

Lors des trois premiers mois de son entrée en fonction, le nouveau système de Hikvision a identifié plus de 30 entorses aux procédures de sécurité. Zhang Liu, ingénieur adjoint en chef à la mine de charbon Jiangzhuang, affirme : « Auparavant, bon nombre de ces risques pour la sécurité n'auraient pas été détectés. Toutefois, le système de Hikvision nous a permis de prendre connaissance de chaque incident en temps réel et de réagir immédiatement de manière à protéger nos travailleurs, ce qui est très satisfaisant pour nous. »

Assurer l'amélioration continue des procédures de sécurité

En plus d'aviser l'équipe en temps réel des risques pour la sécurité, le système de Hikvision enregistre aussi les détails de tout incident relativement à la sécurité à des fins d'analyse ultérieure.

« En plus de capter les entorses aux procédures de sécurité, le système dispose de fonctionnalités de relecture et de téléchargement », soutient Zhang Liu. Il ajoute : « Nous pouvons tirer parti de ces connaissances dans le but d'améliorer continuellement les procédures de sécurité et, en définitive, de concrétiser notre vision, soit une mine "zéro accident". »

Répondre aux besoins propres à la sécurité minière

La solution de Hikvision est configurée pour prendre en charge des applications propres à l'exploitation minière, comme la surveillance constante du niveau des eaux de surface dans des secteurs bien précis de la mine.

« Les eaux d'infiltration qui proviennent constamment des formations rocheuses peuvent s'accumuler à divers endroits de l'exploitation, entraînant potentiellement des inondations, des dommages à l'infrastructure et des risques pour la sécurité des travailleurs », fait valoir Zhang Liu. « Grâce au système de Hikvision, nous pouvons gérer sans cesse le niveau des eaux de surface et réagir à tout problème qui se présente avant que les limites sécuritaires ne soient dépassées », ajoute-t-il.

En plus de permettre la gestion des eaux de surface, la solution de Hikvision rehausse la sécurité dans d'autres zones potentiellement dangereuses de la mine, dont les tunnels inclinés servant au transport souterrain de la houille et d'autres matières. « Pour nous, le système de Hikvision se veut un "œil" intelligent qui veille sur tous les secteurs de la mine et nous permet d'identifier les risques pour la sécurité en temps opportun et de manière précise dans le but d'assurer la protection de nos travailleurs, en tout temps », assure Kong Qingwei.

Efficacité accrue de l'équipe responsable de la sécurité

Avec les alertes automatisées émises lorsqu'une menace à la sécurité est détectée, l'équipe responsable de la sécurité est bien plus efficace, elle qui n'a plus à surveiller des écrans en permanence. « Au lieu de visionner les images pixelisées de 30 écrans, nous pouvons investir davantage de temps à réagir aux incidents, à soutenir les travailleurs et à assurer leur sécurité », indique Zhang Liu. « C'est un exemple type de la manière dont l'automatisation peut contribuer à l'amélioration de la sécurité minière tout en diminuant la charge de travail éprouvante qu'entraîne la surveillance manuelle de tous ces écrans. »

